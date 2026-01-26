قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

نورهان خفاجي

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية متوقعة غدا الثلاثاء 27 يناير 2026، تشمل نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

موجة تقلبات جوية تضرب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وتمتد تأثيراتها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع احتمالية تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، بينما يُتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

مناطق الأمطار غدا

تشهد البلاد، خلال الطقس غدا الثلاثاء، أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

بينما تكون فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ملاحة بحرية مضطربة يصاحبها برق ورعد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار.

وحذّرت الأرصاد من احتمالية تشكّل سحب رعدية بنسبة تصل إلى 30%، قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، واحتمالات لحدوث ضربات برق على بعض المناطق، يصاحبها فرص تساقط حبات البرد بشكل محدود.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تخضع للتحديث المستمر وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة غدا موجة تقلبات جوية

