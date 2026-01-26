قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

ياسمين بدوي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي على مختلف محركات البحث على الانترنت

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. من يتولى اعتمادها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 من المقرر ان يعتمدها محافظ القاهرة أولاً قبل اعلانها للطلاب 


رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026


رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 من المقرر أن يتم تفعيله قريبا على بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 يمكن ترقب تفعيله  من خلال الرابط التالي 
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

ومن المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، في بيان رسمي صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومحافظة القاهرة

و يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية : 

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس من المقرر أن يكون خلال أيام ، حيث سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع محافظات مصر قريباً ، بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة في جميع الكنترولات خلال أيام

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026 .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

