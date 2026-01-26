رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي على مختلف محركات البحث على الانترنت

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. من يتولى اعتمادها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 من المقرر ان يعتمدها محافظ القاهرة أولاً قبل اعلانها للطلاب



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 من المقرر أن يتم تفعيله قريبا على بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 يمكن ترقب تفعيله من خلال الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

ومن المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، في بيان رسمي صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومحافظة القاهرة

و يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس من المقرر أن يكون خلال أيام ، حيث سيتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع محافظات مصر قريباً ، بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات مستمرة في جميع الكنترولات خلال أيام

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026 .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم