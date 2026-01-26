قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هندسة عين شمس الأولى.. مدبولي يكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
أخبار البلد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026 ، تستعد مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات لإعلانها قريباً 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026 ، من المقرر أن يتم إعلانها رسميا خلال أيام بعد إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية ، ثم اعتمادها رسمياً من كل محافظ في محافظته .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026 .. الدرجات والمجموع الكلي

اللغة العربية : 40 درجة لكل ترم

اللغة الإنجليزية : 30 درجة لكل ترم

الرياضيات : 30 درجة لكل ترم

الدراسات الاجتماعية : 20 درجة لكل ترم

العلوم : 20 درجة لكل ترم

المجموع الكلي : 140 درجة لكل ترم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

من المقرر أن يتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، في بيان رسمي صادر عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا من المحافظ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي 

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

حيث يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة القاهرة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية : 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي 

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2026 وأولياء أمورهم ترقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة الجيزة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory  

حيث يتاح للطلاب الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 محافظة  الجيزة بعد اعتمادها رسميا من خلال الخطوات التالية : 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

محمد امام

محمد إمام: لو الإعلان عجبك فالمسلسل أجمد بكتير

ميمي جمال

وفاة خالة ميمي جمال

بسمة بوسيل

إطلالة جديدة .. بسمة بوسيل ترتدي فستان أسود جذاب في أحدث ظهور

بالصور

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

