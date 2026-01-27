مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا

علق الإعلامي عمرو أديب على ارتفاع أسعار الذهب والفضة، قائلا: " منذ العام الماضي ونحن نتوقع أن يصل سعر أونصه الذهب إلى 5 آلاف دولار".

وأضاف خلال تقديمه برنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، "الذهب والفضة مكسرين الدنيا ولأول مرة يصل الذهب إلى 5100 والفضة تخطت الـ 100، متابعا: الذهب زاد 64% خلال عام 2025، ومفيش حاجة في الدنيا تزيد كدا.

وفي نفس السياق..قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن الذهب منذ بداية العام وهو يسجل 17% زيادة في سعره، خلال 20 يوم فقط، متابعا: لم يتوقع أحد تلك الزيادة وبهذه السرعة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن سبب زيادة سعر الذهب تتمثل في خوف المواطنين من إدخار الدولار والإدخار في الملاذ الآمن وهو الذهب، كما أن التحركات الأمريكية وفكرة الحرب على إيران، يساهم في زيادة شراء الذهب والتهرب من العملات.