الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة

أفادت القناة 13 العبرية يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد وثيقة تشرح آلية نزع سلاح حماس المتوقعة في الأيام القريبة.





وبحسب القناة العبرية، تنص المسودة قيد التطوير على أن إسرائيل ستسمح بفتح المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة، وأمام حماس بضعة أسابيع لتسليم أسلحتها إلى قوة متعددة الجنسيات. حسب الوثيقة، وفي حال عدم التزام حماس بالموعد النهائي، يحق لإسرائيل بالتصرف كما تراه مناسبا، ومن المقرر أن تُنقل الوثيقة للحصول على الموافقة الإسرائيلية أولا، ثم تُنقل إلى حماس ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وعقد مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي اجتماعا مساء الأحد لمناقشة الموافقة على المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وعودة الحياة إلى قطاع غزة.

وفي نهاية المناقشة، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قررت الموافقة على فتح معبر رفح، تماشيا مع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة ضمن خطة ترامب، وذلك بعد استكمال عملية استعادة جثث الأسرى والتي انتهت اليوم بإعادة آخر جثة.

يأتي الانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد ضغط شديد من الإدارة الأمريكية، ويمكن الإشارة إلى بداية مرحلة جديدة في الإدارة المدنية والأمنية للقطاع. وفقا للإطار المقترح، سيتم نقل "الخط الأصفر" الذي يشكل الحدود الجديدة بين إسرائيل وغزة تدريجيا شرقا نحو الأراضي الإسرائيلية، مما سيؤدي إلى تقليص كبير للمنطقة العازلة داخل القطاع. بالتزامن مع ذلك، من المخطط إعادة فتح معبر رفح لحركة الفلسطينيين في الاتجاهين.

يتضمن الجانب المدني من الخطة بدء عملية إعادة إعمار تحت إشراف "مجلس السلام" الذي قدمه الرئيس ترامب الأسبوع الماضي. وسيشرف هذا المجلس على حكومة تكنوقراط فلسطينية من المفترض أن تتولى صلاحيات الحكم من حماس.

بالتوازي مع هذه الخطوات، تحدد الخطة بداية عملية نزع سلاح القطاع، والتي تُعتبر المسألة الأكثر تعقيدا في الإطار بأكمله. وبحسب القناة 13، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول إمكانية نزع سلاح حماس من قدراتها العسكرية، خاصة في ضوء السوابق التاريخية والواقع الأمني المشابه لحزب الله في لبنان.





وتؤكد مصادر مطلعة على التفاصيل للقناة أنه على الرغم من الدعم الكامل من الرئيس ترامب، فإن الاختبار الحقيقي للخطة سيكون في تنفيذها على أرض الواقع في غزة.