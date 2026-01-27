بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية

عارضت فرنسا شراء صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى من بريطانيا للقوات الأوكرانية في إطار حزمة مساعدات بقيمة 90 مليار يورو، وإعطاء الأولوية لشركات أوروبية، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي تلجراف".



وبحسب الصحيفة، تصر فرنسا على أنه يجب في إطار حزمة المساعدات المذكورة، إعطاء الأولوية لشركات الاتحاد الأوروبي عند شراء الأسلحة لنظام كييف.

وأيد تحالف يضم عشر دول أوروبية - دول البلطيق والدول الإسكندنافية، بالإضافة إلى بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وهولندا - تخفيف شروط "القرض العسكري" لأوكرانيا، والذي من شأنه أن يسمح لكييف بشراء أسلحة من المملكة المتحدة. ولكن فرنسا تقترح إعطاء الأولوية لشركات الاتحاد الأوروبي.

واستشهدت صحيفة "ديلي تلجراف" ببيانات عسكرية أوكرانية، تُقدّر قيمة احتياجات أوكرانيا من الأسلحة المصنّعة خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 24 مليار يورو. وتشمل هذه الأسلحة أنظمة باتريوت للدفاع الجوي أمريكية الصنع، وصواريخ PAC-3 التي تستخدمها هذه المنظومات، بالإضافة إلى صواريخ بعيدة المدى، والتي، بحسب الصحيفة، من غير المرجح أن تتمكن الدول الأوروبية من تزويد كييف بها. ويرى التحالف أنه في هذه الحالة، يمكن لبريطانيا تسليم صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا.

في منتصف يناير، أفادت صحيفة بوليتيكو بأن دول الاتحاد الأوروبي تباينت في آرائها حول مسألة شراء الأسلحة لأوكرانيا ضمن حزمة مساعدات بقيمة 90 مليار يورو. ترى ألمانيا وهولندا ضرورة إنفاق جزء من المبلغ على شراء أسلحة أمريكية، بينما تصر فرنسا على إعطاء الأولوية للمصنعين الأوروبيين.