رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
أخبار العالم

بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية

هاجر رزق

عارضت فرنسا شراء صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى من بريطانيا للقوات الأوكرانية في إطار حزمة مساعدات بقيمة 90 مليار يورو، وإعطاء الأولوية لشركات أوروبية، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي تلجراف".


 وبحسب الصحيفة، تصر فرنسا على أنه يجب في إطار حزمة المساعدات المذكورة، إعطاء الأولوية لشركات الاتحاد الأوروبي عند شراء الأسلحة لنظام كييف.

وأيد تحالف يضم عشر دول أوروبية - دول البلطيق والدول الإسكندنافية، بالإضافة إلى بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وهولندا - تخفيف شروط "القرض العسكري" لأوكرانيا، والذي من شأنه أن يسمح لكييف بشراء أسلحة من المملكة المتحدة. ولكن فرنسا تقترح إعطاء الأولوية لشركات الاتحاد الأوروبي.

واستشهدت صحيفة "ديلي تلجراف" ببيانات عسكرية أوكرانية، تُقدّر قيمة احتياجات أوكرانيا من الأسلحة المصنّعة خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 24 مليار يورو. وتشمل هذه الأسلحة أنظمة باتريوت للدفاع الجوي أمريكية الصنع، وصواريخ PAC-3 التي تستخدمها هذه المنظومات، بالإضافة إلى صواريخ بعيدة المدى، والتي، بحسب الصحيفة، من غير المرجح أن تتمكن الدول الأوروبية من تزويد كييف بها. ويرى التحالف أنه في هذه الحالة، يمكن لبريطانيا تسليم صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا.

في منتصف يناير، أفادت صحيفة بوليتيكو بأن دول الاتحاد الأوروبي تباينت في آرائها حول مسألة شراء الأسلحة لأوكرانيا ضمن حزمة مساعدات بقيمة 90 مليار يورو. ترى ألمانيا وهولندا ضرورة إنفاق جزء من المبلغ على شراء أسلحة أمريكية، بينما تصر فرنسا على إعطاء الأولوية للمصنعين الأوروبيين.

