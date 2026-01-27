مصرع 26 شخصا في الولايات المتحدة بسبب العواصف

لقى ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب العاصفة الشتوية التي ضربت الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك بوست.





ووفقا للصحيفة، بين ضحايا العاصفة وعواقبها، هناك كبار السن الذين كانوا يزيلون أكوام الثلج ومراهقين يمارسون التزلج على الثلج المتساقط وهم متعلقين بالسيارات.





وجاء في البيان: "لقي ما لا يقل عن 26 شخصاً حتفهم، من بينهم مراهقان كانا يتزلجان على المتزلقات".





وذكرت التقارير أن فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما، كانت تتزلج على الجليد مع صديقتها عندما علقت بسيارة واصطدمت بشجرة، فكانت أول ضحية لحادث مميت مرتبط بالطقس.





ونوهت التقارير بأن حادثا مشابها وقع في أركنساس، حيث اصطدم فتى يبلغ من العمر سبعة عشر عاما بشجرة أثناء تزلجه على الجليد بواسطة متزلقة قام بربطها بسيارة.





وأفاد تقرير بوفاة عدد من الأشخاص في مدينة نيويورك. وذكرت الصحيفة أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما توفي أثناء تجريف الثلج قرب كنيسة. وفي ولاية بنسلفانيا، توفي ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و84 عاما أثناء تجريفهم الثلج.





وأفاد تقرير بمقتل سبعة أشخاص عندما تحطمت طائرة رجال أعمال أثناء إقلاعها من مطار في ولاية مين.





في وقت سابق، قالت قناة ABC التلفزيونية إن العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة حاليا قد أثرت على أكثر من 200 مليون شخص وتسببت بإلغاء 11 ألف رحلة جوية.





وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن آلاف المنازل، وتشكلت طبقة جليد على الطرق الأمريكية، مما أدى إلى زيادة الحوادث المرورية.