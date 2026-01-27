قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 26 شخصا في الولايات المتحدة بسبب العواصف

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

لقى ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب العاصفة الشتوية التي ضربت الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك بوست.


 

ووفقا للصحيفة، بين ضحايا العاصفة وعواقبها، هناك كبار السن الذين كانوا يزيلون أكوام الثلج ومراهقين يمارسون التزلج على الثلج المتساقط وهم متعلقين بالسيارات.


 

وجاء في البيان: "لقي ما لا يقل عن 26 شخصاً حتفهم، من بينهم مراهقان كانا يتزلجان على المتزلقات".


 

وذكرت التقارير أن فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما، كانت تتزلج على الجليد مع صديقتها عندما علقت بسيارة واصطدمت بشجرة، فكانت أول ضحية لحادث مميت مرتبط بالطقس.


 

 ونوهت التقارير بأن حادثا مشابها وقع في أركنساس، حيث اصطدم فتى يبلغ من العمر سبعة عشر عاما بشجرة أثناء تزلجه على الجليد بواسطة متزلقة قام بربطها بسيارة.


 

وأفاد تقرير بوفاة عدد من الأشخاص في مدينة نيويورك. وذكرت الصحيفة أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما توفي أثناء تجريف الثلج قرب كنيسة. وفي ولاية بنسلفانيا، توفي ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و84 عاما أثناء تجريفهم الثلج.


 

وأفاد تقرير بمقتل سبعة أشخاص عندما تحطمت طائرة رجال أعمال أثناء إقلاعها من مطار في ولاية مين.


 

في وقت سابق، قالت قناة ABC التلفزيونية إن العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة حاليا قد أثرت على أكثر من 200 مليون شخص وتسببت بإلغاء 11 ألف رحلة جوية.


 

وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن آلاف المنازل، وتشكلت طبقة جليد على الطرق الأمريكية، مما أدى إلى زيادة الحوادث المرورية.

الولايات المتحدة العاصفة الشتوية ضحايا العاصفة التزلج الثلج المتساقط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

تمكين المرأة يتصدر فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

صناع الخير

صناع الخير توزع بطاطين على الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط

نجم تيك توك الأشهر خابي لام

بمليار دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد