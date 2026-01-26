خلال لقاء وزير الخارجية.. الرئيس التونسي يعرض احتضان مؤتمر لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الاثنين استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر جامع لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنها ليست قضية دولية بل قضية وطنية خالصة، والحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا واستمرار إدارته منذ سنة 2011 بهذا الشكل لم يُحقّق تطلّعات الشّعب اللّيبي في الأمن والوحدة والاستقرار.

الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الذي يجري زيارة لتونس التقى خلالها عدد من المسئولين وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن الرئيس سعيد استقبل ظهر هذا اليوم، 26 من شهر يناير الجاري بقصر قرطاج، بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية الذي يؤدّي زيارة إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه بلادنا هذا اليوم.

وأضاف البيان أنه خلال هذا اللّقاء سلّم عبد العاطي الرئيس التونسي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقل إليه خالص تحياته وتقديره لتونس وشعبها.

العلاقات التونسية المصرية

واستهلّ سعيد هذا اللقاء بالتأكيد على أنّ العلاقات التونسية المصرية علاقات ضاربة في عمق التاريخ وأنّ التحديات المشتركة التي يُواجهها البلدان نتيجة تسارع إيقاع الأحداث في المنطقة والعالم تُحتّم العمل جنبا إلى جنب والعمل بنسق أعلى لاختصار المسافة في الزمن والمضي قدما وبخطى حثيثة لرفع كلّ هذه التحدّيات، مشدّدا على أنّ البلدين لديهما كلّ الإمكانيات للتصدّي لكلّ المخاطر المحدقة بالمنطقة ولكلّ ما يُهدّد الأمن القومي العربي ولا بدّ أن تكون جهودنا موحّدة حتى يكون لنا تأثير في مجرى الأحداث.

حقّ الشعب الفلسطيني

وأكّد الرئيس التونسي موقف الثابت في حقّ الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.

الوضع في ليبيا

أمّا عن الوضع في ليبيا، فقد جدّد رئيس الدّولة تأكيده على أنّه ليس قضيّة دوليّة بل هو قضيّة وطنيّة خالصة، والحلّ لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيا ليبيّا واستمرار إدارته منذ سنة 2011 بهذا الشكل لم يُحقّق تطلّعات الشّعب اللّيبي في الأمن والوحدة والاستقرار، هذا فضلا عن أنّ أشقاءنا في ليبيا لهم من القدرات ما يُمكّنهم من وضع الحلول التي يرتضيها الشّعب الليبي.

وفي هذا السّياق، جدّد رئيس الجمهوريّة استعداد تونس لاحتضان مؤتمر جامع يختار فيه الليبيون بكلّ حرية الحلول التي يرتضونها وهم قادرون بأنفسهم على صنع المستقبل الذي يُريدون.