شارك في حرب أكتوبر.. الكويت تسحب الجنسية من عمر زعيتر مؤسس سلاح المدفعية

أعلنت السلطات الكويتية، سحب الجنسة من عمر زعيتر مؤسس سلاح المدفعية في الجيش الكويتي وأول من تولى قيادته.

ونشر قرار سحب الجنسية من عمر زعيتر، في الجريدة الرسمية الكويتية، ويشمل القرار 65 شخصا آخرين، إلى جانب أحمد خضر الطرابلسي حارس مرمى السابق المنتخب الكروي الكويتي.

ويعرف عمر زعيتر، بدوره العسكري البارز ومشاركته مع القوات الكويتية في حرب أكتوبر عام 1973 على جبهة الجولان السورية.

وجاء قرار سحب الجنسية، تنفيذا للقوانين الكويتية المنظمة لهذا الأمر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتأكد من سلامة ملفات التجنّس، ومراجعة الحالات غير المستوفية للاشتراطات القانونية.

وكانت الداخلية الكويتية، أعلنت في وقت سابق ضوابط معينة فيما يتعلق بسحب الجنسية وفق بند الأعمال ، متضمنةً الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة وحالات وقفها.