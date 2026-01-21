قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تحضيرات مكثفة لاجتماعات وزراء الإعلام العرب 2026 بالكويت

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

استقبل السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، السفير طلال خالد المطيري، وذلك بمقر المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة العربية.

جاء اللقاء في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمقرر عقدهما بدولة الكويت خلال شهر فبراير 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات التنظيمية والموضوعية المتعلقة بانعقاد الاجتماعين، في ضوء نتائج أعمال اللجان وفرق العمل المنعقدة بمقر الأمانة العامة، والتي تناولت متابعة تنفيذ قرارات الدورة الوزارية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعلى رأسها الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، ودور الإعلام العربي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وقضايا الإعلام البيئي، إضافة إلى جائزة التميز الإعلامي العربي.

وفي هذا السياق، ثمّن السفير أحمد رشيد خطابي الدور البارز الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم وتعزيز مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، وتشجيع الابتكار، والارتقاء بالأداء المهني للإعلام العربي، لاسيما في المجالات الإعلامية والرقمية، من خلال رعايتها الكريمة لجائزة التميز الإعلامي العربي.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للجهود والمبادرات التي تبذلها الجهات الرسمية والهيئات الإعلامية بدولة الكويت، في إطار التنفيذ المتقن للبرنامج العام الخاص باختيار الكويت عاصمةً للإعلام العربي لعام 2025، وما شهده من فعاليات إعلامية وثقافية وتراثية عكست ثراء وتنوع المشهد الإعلامي الكويتي، ومكانته الرائدة على المستويين العربي والإقليمي.

الكويت دولة الكويت السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال الجامعة العربية السفير طلال خالد المطيري المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة العربية اللجنة الدائمة للإعلام العربي مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب الإرهاب الإعلام العربي

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

