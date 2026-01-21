تحضيرات مكثفة لاجتماعات وزراء الإعلام العرب 2026 بالكويت

استقبل السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، السفير طلال خالد المطيري، وذلك بمقر المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة العربية.

جاء اللقاء في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمقرر عقدهما بدولة الكويت خلال شهر فبراير 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات التنظيمية والموضوعية المتعلقة بانعقاد الاجتماعين، في ضوء نتائج أعمال اللجان وفرق العمل المنعقدة بمقر الأمانة العامة، والتي تناولت متابعة تنفيذ قرارات الدورة الوزارية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعلى رأسها الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، ودور الإعلام العربي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وقضايا الإعلام البيئي، إضافة إلى جائزة التميز الإعلامي العربي.

وفي هذا السياق، ثمّن السفير أحمد رشيد خطابي الدور البارز الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم وتعزيز مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، وتشجيع الابتكار، والارتقاء بالأداء المهني للإعلام العربي، لاسيما في المجالات الإعلامية والرقمية، من خلال رعايتها الكريمة لجائزة التميز الإعلامي العربي.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره للجهود والمبادرات التي تبذلها الجهات الرسمية والهيئات الإعلامية بدولة الكويت، في إطار التنفيذ المتقن للبرنامج العام الخاص باختيار الكويت عاصمةً للإعلام العربي لعام 2025، وما شهده من فعاليات إعلامية وثقافية وتراثية عكست ثراء وتنوع المشهد الإعلامي الكويتي، ومكانته الرائدة على المستويين العربي والإقليمي.