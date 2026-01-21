الكويت تنضم إلى «مجلس السلام» ترحيبا بدعوة ترامب

أعلنت الكويت، اليوم، انضمامها رسميا إلى «مجلس السلام»، في خطوة تعكس دعمها للجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك ترحيبًا بالدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى صاحب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للانضمام إلى المجلس.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الانضمام سيتم استكماله عبر توقيع الوثائق اللازمة وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في البلاد، مجددة في الوقت ذاته تقديرها للجهود التي يقودها الرئيس الأميركي لدفع مسار السلام الإقليمي.

وأكدت الوزارة دعم الكويت الكامل لمهام «مجلس السلام» باعتباره هيئة انتقالية تعمل في إطار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803.

وأوضحت أن الخطة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وشددت الكويت على أن مشاركتها في المجلس تأتي انطلاقًا من مواقفها الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، وسعيها المستمر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن التصعيد والعنف.