التنمية المحلية والبيئة: رفع 410 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بتنظيم حملات نظافة بحي الهرم، بالتعاون والتنسيق مع الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء ودعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الاستجابة جاءت فى إطار التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن رفع نحو ٤١٠ طن من المخلفات والتراكمات، والدفع بعدد من السيارات واللوادر لرفع كفاءة أعمال النظافة بشارع الشوربجي بمنطقة كفر الجبل، للمساهمة في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة بالشارع وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالشوارع والمحاور الرئيسية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددة على استمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة المناطق.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى.