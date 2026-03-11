قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية والبيئة: رفع 410 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة

رفع المخلفات
رفع المخلفات
حنان توفيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بتنظيم حملات نظافة بحي الهرم، بالتعاون والتنسيق مع الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء ودعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الاستجابة جاءت فى إطار التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن رفع نحو ٤١٠ طن من المخلفات والتراكمات، والدفع بعدد من السيارات واللوادر لرفع كفاءة أعمال النظافة بشارع الشوربجي بمنطقة كفر الجبل، للمساهمة في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة بالشارع وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالشوارع والمحاور الرئيسية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددة على استمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة المناطق.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى.

استمرار تكثيف أعمال النظافة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بحي الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

ترشيحاتنا

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يواصل حملة وعي.. مدير شئون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

وزارة الأوقاف

انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي ضمن الفعاليات الفكرية لشهر رمضان

الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه

ليلة القدر| هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟.. الشيخ الشعراوي يرد

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد