قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السيسي خلال لقائه ترامب: لولا جهودكم ما كان من الممكن وقف الحرب في غزة

السيسي
السيسي
أ ش أ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لولا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما كان من الممكن أبدًا التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة، معربًا عن أمله في استمرار الرئيس ترامب، في رعاية هذا الملف حتى تتحقق الخطة كاملة؛ كما تم الإعلان عنها.

ووجّه الرئيس السيسي - خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس العالمي - التهنئة له بمناسبة مرور عام كامل من الإنجازات التي تحققت خلال ولايته الثانية، معربًا عن شكره لما تم إنجازه، خاصة فيما يتعلق بملف غزة، الذي وصفه بأنه من أصعب الملفات في المنطقة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المرحلة الثانية من الخطة؛ هي مرحلة بالغة الأهمية، وتتطلب تحركًا إيجابيًا كاملًا من جميع الأطراف، قائلًا: «المرحلة الثانية مهمة جدًا، ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة».

وأضاف الرئيس السيسي: «يسعدنا أن نكون في مجلس السلام، وأن نبذل جهدًا فيما يخص هذا الملف أو أي ملف آخر يؤدي إلى تحقيق السلام في المنطقة والعالم».

دافوس الرئيس عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

ندوة تثقيفية

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

بالصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

المزيد