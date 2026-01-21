أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية الجديدة تهدف إلى كشف وتعطيل شبكات التمويل السرية والعمليات المالية التابعة لحركة حماس.





وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها فرضت عقوبات استهدفت 6 منظمات تتخذ من قطاع غزة مقراً لها، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي عبر ادعاء تقديم الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية للفلسطينيين، في حين أنها تعمل كواجهات لتقديم الدعم المالي واللوجستي لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة.





وزعمت الخارجية الأمريكية على أن حركة حماس "لا تزال تظهر استهتاراً صارخاً بأرواح سكان قطاع غزة"، من خلال ما وصفته بـ "استغلال المنشآت والمنظمات المدنية لتمرير نشاطاتها العسكرية".





وأكدت واشنطن التزامها باستخدام كافة الأدوات القانونية والمالية المتاحة لكشف الممارسات الخادعة التي تنتهجها هذه المنظمات، وتفكيك البنية التحتية المالية التي تتيح للحركة الحصول على أموال عبر قنوات غير مشروعة تحت غطاء العمل الإنساني.





و أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لضمان عدم وصول التبرعات والمساعدات إلى يد التنظيمات، مؤكداً الالتزام الأمريكي الثابت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر منظمات موثوقة وآمنة تخضع لرقابة دقيقة.