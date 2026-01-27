قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر
الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير
وزير الكهرباء: سرقة 4.6 مليار كيلووات ساعة من الطاقة
لؤي رجب من تصادم في الملعب إلى مأساة إنسانية.. هل كان قضاءً وقدرًا أم إهمالًا طبيًا؟
وزير الري يدعو لسياسات متوازنة تراعي الدول النامية والأكثر تأثراً بالتحديات المناخية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لؤي رجب من تصادم في الملعب إلى مأساة إنسانية.. هل كان قضاءً وقدرًا أم إهمالًا طبيًا؟

لاعب كرة القدم لؤي رجب
لاعب كرة القدم لؤي رجب
رنا أشرف

في واقعة مأساوية هزت الوسط الرياضي المصري ، خيم الحزن على أسرة كرة القدم بعد وفاة اللاعب الشاب لؤي رجب، أحد لاعبي فريق منشأة البكاري للناشئين، متأثرًا بإصابة بالغة تعرض لها خلال مشاركته في إحدى المباريات الرسمية.

الواقعة، التي بدأت بتصادم عنيف داخل المستطيل الأخضر، تحولت خلال ساعات إلى مأساة إنسانية أثارت موجة واسعة من الحزن والتساؤلات، خاصة مع تضارب الروايات حول طبيعة الإصابة، وسرعة التعامل الطبي معها، ومدى توافر الإجراءات الوقائية والإسعافية داخل الملاعب.

رحيل لؤي لم يكن مجرد خبر وفاة لاعب ناشئ، بل فجر حالة من الجدل الواسع بين الجماهير والمتخصصين.

ومع تصاعد ردود الفعل الغاضبة والحزينة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحول اسم لؤي رجب إلى رمز لقضية أكبر تتجاوز حدود مباراة واحدة، لتطرح ملفًا شائكًا حول هل ما حدث كان قضاءً وقدرًا، أم نتيجة إهمال طبي.

إصابة قوية أم إهمال طبي؟.. مدرب منشأة البكاري يكشف لـ صدى البلد سبب وفاة اللاعب لؤي رجب

قال الكابتن أحمد الدالي، المدير الفني لفرقة منشأة البكاري، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن اللاعب لؤي رجب رحمه الله من مواليد عام 2006، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وكان أحد لاعبي الفريق في مرحلة الناشئين تحت 20 سنة، مشيرًا إلى أنه لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، وهو ما دفع الجهاز الفني لتصعيده نظرًا لمستواه المحترم ومستقبله الواعد في كرة القدم، مؤكدًا أن الجميع كان يتوقع له مسيرة أفضل في مستويات أعلى.

وأوضح الدالي أن الفريق خاض مباراة يوم الجمعة أمام فريق الشيخ زايد، ضمن منافسات القسم الرابع مجموعة الجيزة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا تقريبًا، وخلال أحداث المباراة، وتحديدًا ما بين الدقائق 15 إلى 35 من الشوط، وقع تصادم قوي بين لؤي وحارس مرمى فريق الشيخ زايد، مؤكدًا أن الالتحام كان عنيفًا، لكنه غير مقصود تمامًا، في إطار اللعب الطبيعي داخل الملعب.

وأضاف أن لؤي سقط أرضًا عقب التصادم، لكنه لم يفقد الوعي، إلا أنه اشتكى بشدة من آلام حادة في البطن، وعلى الفور تدخل الحكم وأوقف اللعب، وتم استدعاء الإسعاف، حيث خرج اللاعب من الملعب على كرسي الإسعاف، وهو يردد: “يا كابتن أحمد أنا بموت ومش قادر أستحمل”.

رحلة علاج متأخرة بين أكثر من مستشفى

وتابع المدير الفني أن الإداري بالفريق اصطحب اللاعب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بينما استكمل الفريق المباراة، وبعد انتهائها تواصلوا مع المستشفى، حيث أفادهم الأطباء بأنه يعاني من كدمة، وأن حالته مستقرة، رغم ملاحظتهم تعبه الشديد، ليتم اصطحابه في أتوبيس الفريق أثناء العودة.

وأشار الدالي إلى أن لؤي من منطقة جزيرة الوراق، وكان من المفترض أن ينزل عند النادي ثم يتوجه إلى منزله، إلا أن حالته الصحية لم تسمح بذلك، فتم استضافته لدى أحد أصدقائه في منشأة البكاري للراحة، على أن يتم توصيله لاحقًا، مؤكدًا أنه طلب منهم التواصل معه فور تحسن حالته.

وأوضح أنه بعد نحو ساعتين تلقى اتصالًا يفيد بتدهور حالة اللاعب بشكل كبير، حيث كان يعاني من آلام شديدة وغير محتملة في البطن، ليقوم لؤي بالاتصال بوالده وإبلاغه بعدم قدرته على التحمل، فطلب منه والده التوجه إلى مستشفى الجوي بالعباسية.

وأكد الدالي أنه اصطحب اللاعب بنفسه بسيارته، وأثناء الطريق توقفوا عند أحد المستشفيات، حيث أوصى الأطباء بعمل أشعة عاجلة على البطن، لكنها لم تكن متوفرة، فاستكملوا الطريق إلى مستشفى الجوي، وهناك واجهوا بحسب قوله  تأخيرًا في الإجراءات داخل قسم الطوارئ، رغم تدهور حالة اللاعب، مطالبًا بسرعة التدخل.

وأضاف أن الأشعة والتحاليل تم طلبها في وقت متأخر من الليل، وبعدها غادر برفقة زملائه بناءً على تعليمات الأطباء، على أن يتم التواصل معهم حال وجود تطورات، إلا أنهم فوجئوا في اليوم التالي بإبلاغهم بضرورة دخول اللاعب غرفة العمليات.

تشخصي ثقب في جدار المعدة


وأوضح أن لؤي أجرى جراحة، وأفادهم والده لاحقًا أن نجله كان يعاني من ثقب في جدار المعدة، وأن تأخر التدخل الجراحي أدى إلى حدوث تسمم داخل الجسم، وهو ما فاقم حالته الصحية، مؤكدًا أن هذه المعلومات تم معرفتها لاحقًا.

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعب خرج من العملية، وكان من المقرر أن يقضي ثلاثة أيام في الرعاية المركزة، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، وفي اليوم التالي تلقى اتصالًا من والده يفيد بوفاته، قائلًا: “الولد مات، وربنا يرحمه، ومفيش حاجة تتقال غير إنه قضاء وقدر”.
واختتم الكابتن أحمد الدالي تصريحاته بالتأكيد على أن لؤي كان محبوبًا من الجميع، وشيعت جنازته أعداد كبيرة من أهالي منطقته، لافتًا إلى أنه قبل المباراة بيوم واحد تلقى رسالة مؤثرة من اللاعب يقول فيها: “أنا بحبك يا كابتن أحمد، إنت أخويا الكبير”، وكأنها رسالة وداع، مؤكدًا أن ما حدث يستدعي مراجعة منظومة التعامل الطبي مع إصابات اللاعبين، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، مختتمًا حديثه بالدعاء للفقيد بالرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان.
 


 

لؤي رجب لاعب كرة القدم لؤي رجب وفاة لاعب كرة القدم لؤي رجب اللاعب لؤي رجب الإهمال الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الإيجار القديم

موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

تمكين المرأة يتصدر فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

صناع الخير

صناع الخير توزع بطاطين على الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط

نجم تيك توك الأشهر خابي لام

بمليار دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

بالصور

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد