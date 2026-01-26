إصابة قوية أم إهمال طبي؟.. مدرب منشأة البكاري يكشف لـ صدى البلد سبب وفاة اللاعب لؤي رجب

في واقعة مؤلمة هزت الوسط الرياضي، خيم الحزن على أسرة كرة القدم بعد وفاة اللاعب الشاب لؤي رجب، أحد لاعبي فريق منشأة البكاري للناشئين، متأثرًا بإصابة قوية تعرض لها خلال إحدى المباريات الرسمية.

الحادث الذي بدأ بتصادم داخل المستطيل الأخضر، تحول إلى مأساة إنسانية، بعد تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا.

تصادم قوي داخل المباراة دون فقدان للوعي



قال الكابتن أحمد الدالي، المدير الفني لفرقة منشأة البكاري، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن اللاعب لؤي رجب رحمه الله من مواليد عام 2006، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وكان أحد لاعبي الفريق في مرحلة الناشئين تحت 20 سنة، مشيرًا إلى أنه لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، وهو ما دفع الجهاز الفني لتصعيده نظرًا لمستواه المحترم ومستقبله الواعد في كرة القدم، مؤكدًا أن الجميع كان يتوقع له مسيرة أفضل في مستويات أعلى.

وأوضح الدالي أن الفريق خاض مباراة يوم الجمعة أمام فريق الشيخ زايد، ضمن منافسات القسم الرابع مجموعة الجيزة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا تقريبًا، وخلال أحداث المباراة، وتحديدًا ما بين الدقائق 15 إلى 35 من الشوط، وقع تصادم قوي بين لؤي وحارس مرمى فريق الشيخ زايد، مؤكدًا أن الالتحام كان عنيفًا، لكنه غير مقصود تمامًا، في إطار اللعب الطبيعي داخل الملعب.

وأضاف أن لؤي سقط أرضًا عقب التصادم، لكنه لم يفقد الوعي، إلا أنه اشتكى بشدة من آلام حادة في البطن، وعلى الفور تدخل الحكم وأوقف اللعب، وتم استدعاء الإسعاف، حيث خرج اللاعب من الملعب على كرسي الإسعاف، وهو يردد: “يا كابتن أحمد أنا بموت ومش قادر أستحمل”.

رحلة علاج متأخرة بين أكثر من مستشفى

وتابع المدير الفني أن الإداري بالفريق اصطحب اللاعب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بينما استكمل الفريق المباراة، وبعد انتهائها تواصلوا مع المستشفى، حيث أفادهم الأطباء بأنه يعاني من كدمة، وأن حالته مستقرة، رغم ملاحظتهم تعبه الشديد، ليتم اصطحابه في أتوبيس الفريق أثناء العودة.

وأشار الدالي إلى أن لؤي من منطقة جزيرة الوراق، وكان من المفترض أن ينزل عند النادي ثم يتوجه إلى منزله، إلا أن حالته الصحية لم تسمح بذلك، فتم استضافته لدى أحد أصدقائه في منشأة البكاري للراحة، على أن يتم توصيله لاحقًا، مؤكدًا أنه طلب منهم التواصل معه فور تحسن حالته.

وأوضح أنه بعد نحو ساعتين تلقى اتصالًا يفيد بتدهور حالة اللاعب بشكل كبير، حيث كان يعاني من آلام شديدة وغير محتملة في البطن، ليقوم لؤي بالاتصال بوالده وإبلاغه بعدم قدرته على التحمل، فطلب منه والده التوجه إلى مستشفى الجوي بالعباسية.

وأكد الدالي أنه اصطحب اللاعب بنفسه بسيارته، وأثناء الطريق توقفوا عند أحد المستشفيات، حيث أوصى الأطباء بعمل أشعة عاجلة على البطن، لكنها لم تكن متوفرة، فاستكملوا الطريق إلى مستشفى الجوي، وهناك واجهوا بحسب قوله تأخيرًا في الإجراءات داخل قسم الطوارئ، رغم تدهور حالة اللاعب، مطالبًا بسرعة التدخل.

وأضاف أن الأشعة والتحاليل تم طلبها في وقت متأخر من الليل، وبعدها غادر برفقة زملائه بناءً على تعليمات الأطباء، على أن يتم التواصل معهم حال وجود تطورات، إلا أنهم فوجئوا في اليوم التالي بإبلاغهم بضرورة دخول اللاعب غرفة العمليات.

تشخصي ثقب في جدار المعدة



وأوضح أن لؤي أجرى جراحة، وأفادهم والده لاحقًا أن نجله كان يعاني من ثقب في جدار المعدة، وأن تأخر التدخل الجراحي أدى إلى حدوث تسمم داخل الجسم، وهو ما فاقم حالته الصحية، مؤكدًا أن هذه المعلومات تم معرفتها لاحقًا.

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعب خرج من العملية، وكان من المقرر أن يقضي ثلاثة أيام في الرعاية المركزة، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، وفي اليوم التالي تلقى اتصالًا من والده يفيد بوفاته، قائلًا: “الولد مات، وربنا يرحمه، ومفيش حاجة تتقال غير إنه قضاء وقدر”.

واختتم الكابتن أحمد الدالي تصريحاته بالتأكيد على أن لؤي كان محبوبًا من الجميع، وشيعت جنازته أعداد كبيرة من أهالي منطقته، لافتًا إلى أنه قبل المباراة بيوم واحد تلقى رسالة مؤثرة من اللاعب يقول فيها: “أنا بحبك يا كابتن أحمد، إنت أخويا الكبير”، وكأنها رسالة وداع، مؤكدًا أن ما حدث يستدعي مراجعة منظومة التعامل الطبي مع إصابات اللاعبين، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، مختتمًا حديثه بالدعاء للفقيد بالرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان.





