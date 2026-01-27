بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

دخلت علامة فورثينج الصينية المنافسة بقوة في سوق السيارات المصري، بعدما أعلنت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM)، الوكيل المحلي للعلامة، عن الإطلاق الرسمي لسيارتها الجديدة Forthing T5 لأول مرة داخل مصر، لتكون واحدة من أرخص سيارات الـSUV الصينية المطروحة حاليا.

وتطرح فورثينج T5 بثلاثة اختيارات مختلفة لمنظومة الحركة، لتناسب احتياجات شريحة واسعة من العملاء، النسخة الأولى تعمل بمحرك بنزين تقليدي ، وتأتي الثانية نسخة كهربائية بالكامل ، أما النسخة الثالثة هجينة ممتدة المدى REEV .

تنتمي T5 EVO لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وتعتمد على أبعاد خارجية متوازنة، حيث يبلغ طولها 4565 مم، وعرضها 1860 مم، وارتفاعها 1690 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2715 مم، ما يوفر مساحة مناسبة للركاب والاستخدام العائلي.

النسخة البنزين المجمعة محليًا داخل مصانع الأمل، تعتمد على محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر تربو، يولد قوة 194 حصانًا وعزم دوران 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ثنائي القابض (Dual Clutch).

أما نسخة REEV المستوردة، فتجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر تربو وبطارية بسعة 31.94 كيلووات/ساعة، وتبلغ قوتها 161 حصانًا مع عزم دوران 240 نيوتن متر، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 970 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وتأتي النسخة الكهربائية بالكامل ببطارية سعة 64.4 كيلووات/ساعة، بقوة 201 حصان وعزم 340 نيوتن متر، مع مدى سير يصل إلى 425 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

من الداخل، تعتمد فورثينج T5 على مقصورة بطابع رياضي عصري، مع فتحات تكييف دائرية مميزة، وشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية بنفس القياس لنظام المعلومات والترفيه.

وعلى صعيد الأمان، تزود السيارة بحزمة متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESC، وكاميرات ورادارات 360 درجة، فضلًا عن أنظمة ADAS المتقدمة مثل التحذير من مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء فيه، والتعرف على إشارات المرور، والتنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات الركن، وكشف النقاط العمياء، ومثبت سرعة ذكي مع محدد سرعة.

أما عن أسعار سيارات فورثينج ‏T5‎‏ الثلاثة، فتاتي النسخة الأولى بمحرك بنزين تقليدي يبلغ سعرها ‏الرسمي مليون و70 ألف جنيه، بينما النسخة الكهربائية بالكامل بسعر مليون ‏و250 ألف جنيه، في حين تعرض النسخة الهجينة ممتدة المدى ‏REEV‏ مقابل مليون ‏و270 ألف جنيه.‏