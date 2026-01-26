قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل معرض مصر الدولي للسيارات أوتومورو 2026

كريم عاطف

أكد مسؤولو معرض مصر الدولي للسيارات ‏«أوتومورو 2026» أن النسخة الأولى منه تأتي في إطار اهتمام رسمي واضح بقطاع السيارات، ومشاركة عدد كبير من الشركات والوكلاء العاملين في السوق المحلية.

ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، عقب الموافقة الرسمية من ‏الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير ‏الصناعة والنقل، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين صناعة السيارات، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026 بمركز ‏القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.‏

وقال أحمد علام، المؤسس والمنظم لمعرض مصر الدولي للسيارات، إن الحدث يستهدف بالأساس تحريك سوق السيارات، من خلال جمع الشركات والوكلاء الرسميين مع المستهلكين في مساحة واحدة، بما يتيح فرصا مباشرة للتواصل والشراء، ويسهم في خلق حالة من النشاط داخل السوق.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد غزي، أن المعرض يمثل فرصة عملية للراغبين في شراء السيارات، في ظل ما يشهده من عروض سعرية وتسهيلات تمويلية، إلى جانب عرض طرازات جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى داخل السوق المصرية، وأضاف أن عودة تنظيم معارض السيارات بهذا الحجم تعكس دورها التقليدي كأحد الأدوات المؤثرة في حركة البيع والشراء.

من جانبه، أشار حسني فؤاد، مدير عام معرض «أوتومورو 2026»، إلى أن بعض الشركات المشاركة تعتزم تقديم مفاجآت لزوار المعرض، تشمل عروضا خاصة وهدايا، بالإضافة إلى الكشف عن سيارات جديدة داخل أجنحة العرض خلال أيام المعرض.

وكانت إدارة «أوتومورو» قد أعلنت عن مشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وبنوك ووكلاء وعلامات تجارية تمثل طيفا متنوعا من سوق السيارات المصري، تشمل علامات صينية وأوروبية ويابانية وكورية، وشركات تعمل في مجالات التصنيع، والتجميع، والاستيراد، والتمويل.

معرض مصر الدولي للسيارات مصر الدولي للسيارات أوتومورو 2026 أوتومورو قطاع السيارات السوق المحلية وزارة الصناعة المصرية الفريق كامل الوزير

