تفاصيل معرض مصر الدولي للسيارات أوتومورو 2026

أكد مسؤولو معرض مصر الدولي للسيارات ‏«أوتومورو 2026» أن النسخة الأولى منه تأتي في إطار اهتمام رسمي واضح بقطاع السيارات، ومشاركة عدد كبير من الشركات والوكلاء العاملين في السوق المحلية.

ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، عقب الموافقة الرسمية من ‏الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير ‏الصناعة والنقل، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين صناعة السيارات، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026 بمركز ‏القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.‏

وقال أحمد علام، المؤسس والمنظم لمعرض مصر الدولي للسيارات، إن الحدث يستهدف بالأساس تحريك سوق السيارات، من خلال جمع الشركات والوكلاء الرسميين مع المستهلكين في مساحة واحدة، بما يتيح فرصا مباشرة للتواصل والشراء، ويسهم في خلق حالة من النشاط داخل السوق.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد غزي، أن المعرض يمثل فرصة عملية للراغبين في شراء السيارات، في ظل ما يشهده من عروض سعرية وتسهيلات تمويلية، إلى جانب عرض طرازات جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى داخل السوق المصرية، وأضاف أن عودة تنظيم معارض السيارات بهذا الحجم تعكس دورها التقليدي كأحد الأدوات المؤثرة في حركة البيع والشراء.

من جانبه، أشار حسني فؤاد، مدير عام معرض «أوتومورو 2026»، إلى أن بعض الشركات المشاركة تعتزم تقديم مفاجآت لزوار المعرض، تشمل عروضا خاصة وهدايا، بالإضافة إلى الكشف عن سيارات جديدة داخل أجنحة العرض خلال أيام المعرض.

وكانت إدارة «أوتومورو» قد أعلنت عن مشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وبنوك ووكلاء وعلامات تجارية تمثل طيفا متنوعا من سوق السيارات المصري، تشمل علامات صينية وأوروبية ويابانية وكورية، وشركات تعمل في مجالات التصنيع، والتجميع، والاستيراد، والتمويل.