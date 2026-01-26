قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ شهور.. الدولار يتهاوى تحت حاجز الـ 47 جنيها في مصر
300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية
حماس: ندعو الوسطاء لإلزام الاحتلال بوقف الخروقات وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ليب موتور B10 موديل 2026 في السعودية

ليب موتور B10 موديل 2026
ليب موتور B10 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ليب عن طرازها الجديد ليب موتور B10 موديل 2026، وتنتمي  موتور B10  لفئة السيارات الكروس اوفر الرياضية، وتجمع بين التكنولوجيا الصينية المتطورة واللمسات الهندسية الأوروبية.

ليب موتور B10 موديل 2026

مواصفات ليب موتور B10 موديل 2026

تمتلك سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة، وواجهة أمامية مغلقة بالكامل كما هو معتاد في السيارات الكهربائية، وبها مصابيح LED نحيفة، وتم تصميم الهيكل لتقليل مقاومة الهواء لزيادة المدى الكهربائي، وبها جنوط ذات تصميم عصري، ومقابض أبواب مدمجة لتحسين الديناميكية الهوائية.

ليب موتور B10 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 بها، شاشة معلومات وترفيه ضخمة مقاس 14.6 بوصة تتوسط التابلوه، وبها معالج سريع، وشاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وبها منصة Leap 3.5 التي توفر أرضية مسطحة بالكامل في الخلف، وبها فتحة سقف بانوراما ضخمة تزيد من الشعور بالاتساع.

محرك ليب موتور B10 موديل 2026

ليب موتور B10 موديل 2026

تحصل سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 215 حصان، وبها بطارية سعة 67.1 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 168 كيلوواط، مما يسمح بشحن البطارية من 30% إلى 80% في 20 دقيقة فقط، ومتصل بها علبه تروس أوتوماتيك .

سعر ليب موتور B10 موديل 2026

ليب موتور B10 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 155ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ليب لصناعة السيارات

ليب موتور B10 موديل 2026

تأسست شركة ليب موتور الصينية في ديسمبر من عام  2015 بمدينة هانجتشو، وهي متخصصة في سيارات الطاقة الجديدة (NEV)، وأسسها "شو جيانجمينج" و"فو ليكوان" كشركة قائمة على التكنولوجيا ذاتية التطوير، وبدأت مبيعاتها في 2019، وفي 2023 استحوذت ستيلانتيس على حصة 20% لتأسيس "ليب موتور إنترناشونال" في 2024 للتوسع عالمياً .

ليب موتور B10 موتور B10 موديل 2026 مواصفات ليب موتور B10 محرك ليب موتور B10 محرك ليب موتور موتور B10 السيارات الكروس اوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

ليلة النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

ترشيحاتنا

غزة

جيش الاحتلال: لم يعد هناك أي محتجزين في غزة رسميا

حماس

حماس: العثور على جثة أخر محتجز إسرائيلي يؤكد التزامنا باتفاق وقف حرب غزة

حماس

حماس: نطالب الاحتلال باستكمال تنفيذ الاتفاق وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد