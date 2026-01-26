أسعار ليب موتور B10 موديل 2026 في السعودية

أعلنت شركة ليب عن طرازها الجديد ليب موتور B10 موديل 2026، وتنتمي موتور B10 لفئة السيارات الكروس اوفر الرياضية، وتجمع بين التكنولوجيا الصينية المتطورة واللمسات الهندسية الأوروبية.

مواصفات ليب موتور B10 موديل 2026

تمتلك سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة، وواجهة أمامية مغلقة بالكامل كما هو معتاد في السيارات الكهربائية، وبها مصابيح LED نحيفة، وتم تصميم الهيكل لتقليل مقاومة الهواء لزيادة المدى الكهربائي، وبها جنوط ذات تصميم عصري، ومقابض أبواب مدمجة لتحسين الديناميكية الهوائية.

بالاضافة إلي ان سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 بها، شاشة معلومات وترفيه ضخمة مقاس 14.6 بوصة تتوسط التابلوه، وبها معالج سريع، وشاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وبها منصة Leap 3.5 التي توفر أرضية مسطحة بالكامل في الخلف، وبها فتحة سقف بانوراما ضخمة تزيد من الشعور بالاتساع.

محرك ليب موتور B10 موديل 2026

تحصل سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 215 حصان، وبها بطارية سعة 67.1 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 168 كيلوواط، مما يسمح بشحن البطارية من 30% إلى 80% في 20 دقيقة فقط، ومتصل بها علبه تروس أوتوماتيك .

سعر ليب موتور B10 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 140 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ليب موتور B10 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 155ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ليب لصناعة السيارات

تأسست شركة ليب موتور الصينية في ديسمبر من عام 2015 بمدينة هانجتشو، وهي متخصصة في سيارات الطاقة الجديدة (NEV)، وأسسها "شو جيانجمينج" و"فو ليكوان" كشركة قائمة على التكنولوجيا ذاتية التطوير، وبدأت مبيعاتها في 2019، وفي 2023 استحوذت ستيلانتيس على حصة 20% لتأسيس "ليب موتور إنترناشونال" في 2024 للتوسع عالمياً .