النيران تلتهم سانتافي 2027 "فيس ليفت" أثناء اختبارها.. شاهد

ظهرت سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 الفيس ليفت والنار تلتهمها اثناء اختبارها بالقرب أحد مصانع هيونداي الرئيسية في كوريا الجنوبية، وتحولت جولة اختبارها الروتينية إلى كتلة من اللهب .

هيونداي سانتافي موديل 2027

الحادثة وقعت لسيارة سانتافي موديل 2027 الفيس ليفت المحدثة القادمة من طراز هيونداي سانتافي، وذلك أثار موجة من القلق والتساؤلات حول أمان الموديلات القادمة والحالية.

كيف بدأت النيران في سانتافي الجديدة

هيونداي سانتافي موديل 2027

بدأت الأدخنة تتصاعد فجأة من تحت غطاء المحرك بعد دقائق قليلة من انطلاق السيارة التجريبية في جولة اختبارية على الطرق العامة، وتمكن السائق من التوقف والخروج من السيارة بسرعة قبل أن تلتهم النيران هيكل هيونداي سانتافي بالكامل وتدمره تماماً.

تحديثات هيونداي سانتافي موديل 2027

هيونداي سانتافي موديل 2027

سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 المحترقة هي نسخة فيس ليفت حصلت علي تحديثات منتصف العمر، وتعتمد بشكل كبير على الأنظمة الكهربائية والميكانيكية الموجودة في هيونداي سانتافي المتوفرة حالياً في الأسواق.

ويشير هذا الحادث إلى وجود خلل تقني قد يكون مشترك مع الموديلات الحالية، مما دفع رواد التواصل الاجتماعي لمطالبة هيونداي بتوضيح عاجل لضمان سلامة ملاك سانتافي.

هيونداي سانتافي موديل 2027 تحمل نظام REEV الجديد، وهي سيارة كهربائية بالكامل بمدى ممتد بفضل محرك بنزين يعمل كمولد يشحن البطاريات عن الحاجة، وهذا النظام عبارة عن رهان هيونداي الكبير للمستقبل، واحتراق نسخة تجريبية منه يضع المخططات الزمنية للشركة في مأزق حقيقي.

هيونداي سانتافي موديل 2027

وجدير بالذكر ان احتراق السيارات التجريبية هو جزء مظلم ومحتمل من عالم التطوير، وذلك لان مهندسو الشركات يختبرون السيارات في أقسى الظروف لكشف العيوب، ولكن عندما تتعلق الحادثة بطراز شعبي جداً مثل هيونداي سانتافي، يصبح الأمر مختلفاً.

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

هيونداي سانتافي موديل 2027

تأسست هيونداي موتور عام 1967 في كوريا الجنوبية على يد تشونج جو يونج، وتحولت من تجميع سيارات فورد كورتينا عام 1968 إلى عملاق عالمي بإنتاج أول سيارة محلية اطلق عليها اسم بوني عام 1975، وتوسعت الشركة عالمياً في الثمانينيات وانتجت اكسل عام 1985، وتعد هيونداي اليوم رائدة في السيارات الكهربائية والهيدروجينية مع علامة جينيسيس الفاخرة.