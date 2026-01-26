قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
تكنولوجيا وسيارات

النيران تلتهم سانتافي 2027 "فيس ليفت" أثناء اختبارها.. شاهد

هيونداي سانتافي موديل 2027
هيونداي سانتافي موديل 2027
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 الفيس ليفت والنار تلتهمها اثناء اختبارها بالقرب أحد مصانع هيونداي الرئيسية في كوريا الجنوبية، وتحولت جولة اختبارها الروتينية إلى كتلة من اللهب .

هيونداي سانتافي موديل 2027

الحادثة وقعت لسيارة سانتافي موديل 2027 الفيس ليفت المحدثة القادمة من طراز هيونداي سانتافي، وذلك أثار موجة من القلق والتساؤلات حول أمان الموديلات القادمة والحالية.

كيف بدأت النيران في سانتافي الجديدة

هيونداي سانتافي موديل 2027

بدأت الأدخنة تتصاعد فجأة من تحت غطاء المحرك بعد دقائق قليلة من انطلاق السيارة التجريبية في جولة اختبارية على الطرق العامة، وتمكن السائق من التوقف والخروج من السيارة بسرعة قبل أن تلتهم النيران هيكل هيونداي سانتافي بالكامل وتدمره تماماً.

تحديثات هيونداي سانتافي موديل 2027

هيونداي سانتافي موديل 2027

سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 المحترقة هي نسخة فيس ليفت حصلت علي تحديثات منتصف العمر، وتعتمد بشكل كبير على الأنظمة الكهربائية والميكانيكية الموجودة في هيونداي سانتافي المتوفرة حالياً في الأسواق.

ويشير هذا الحادث إلى وجود خلل تقني قد يكون مشترك مع الموديلات الحالية، مما دفع رواد التواصل الاجتماعي لمطالبة هيونداي بتوضيح عاجل لضمان سلامة ملاك سانتافي.

هيونداي سانتافي موديل 2027 تحمل نظام REEV الجديد، وهي سيارة كهربائية بالكامل بمدى ممتد بفضل محرك بنزين يعمل كمولد يشحن البطاريات عن الحاجة، وهذا النظام عبارة عن رهان هيونداي الكبير للمستقبل، واحتراق نسخة تجريبية منه يضع المخططات الزمنية للشركة في مأزق حقيقي.

هيونداي سانتافي موديل 2027

وجدير بالذكر ان احتراق السيارات التجريبية هو جزء مظلم ومحتمل من عالم التطوير، وذلك لان مهندسو الشركات يختبرون السيارات في أقسى الظروف لكشف العيوب، ولكن عندما تتعلق الحادثة بطراز شعبي جداً مثل هيونداي سانتافي، يصبح الأمر مختلفاً.

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

هيونداي سانتافي موديل 2027

تأسست هيونداي موتور عام 1967 في كوريا الجنوبية على يد تشونج جو يونج، وتحولت من تجميع سيارات فورد كورتينا عام 1968 إلى عملاق عالمي بإنتاج أول سيارة محلية اطلق عليها اسم بوني عام 1975، وتوسعت الشركة عالمياً في الثمانينيات وانتجت اكسل عام 1985، وتعد هيونداي اليوم رائدة في السيارات الكهربائية والهيدروجينية مع علامة جينيسيس الفاخرة. 

هيونداي سانتافي موديل 2027 سانتافي موديل 2027 سانتافي موديل 2027 الفيس ليفت سانتافي تحديثات هيونداي سانتافي نظام REEV مصانع هيونداي الرئيسية كوريا الجنوبية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

الشامي

الشامي يرد على الجدل المثار بشأن طريقة مصافحته لـ نانسى عجرم

مسلسل كسرة

داود حسين يتحدث عن مسلسله الجديد "كسرة" قبل عرضه في رمضان

بسنت شوقي

بسنت شوقي تشوق جمهورها لشخصيتها في مسلسل الكينج

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

