دونكرفورت الهولندية تكشف عن P24 RS الخارقة .. كم سعرها؟

كشفت شركة دونكرفورت الهولندية عن أحدث إبداعاتها في عالم السيارات الخارقة، عبر طراز P24 RS، الذي يأتي كامتداد لفلسفة العلامة القائمة على الأداء الخارق والتجربة الميكانيكية المباشرة، مع عناصر التصميم الرياضية.

لا تسعى السيارة الجديدة إلى منافسة الطرازات الفاخرة المليئة بالشاشات، بل تركز على جوهر القيادة، مع تصميم غير مألوف وإنتاج محدود يعكس طابعها الحصري.

ووفق ما تم الكشف عنه، سيقتصر الإنتاج على 150 نسخة فقط، مع حجز أكثر من 50 سيارة بالفعل، ما يشير إلى اهتمام عالمي مبكر من عشاق هذا النوع من السيارات الخارقة.

دونكرفورت P24 RS

محرك وأداء دونكرفورت P24 RS

تعتمد P24 RS على محرك V6 تيربو بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 600 حصان، مع عزم دوران ضخم يبلغ 800 نيوتن متر، هذا المحرك يتصل بناقل حركة يدوي من خمس سرعات، ينقل القوة بالكامل إلى العجلات الخلفية.

تسارع مذهل لسيارة دونكرفورت P24 RS

دونكرفورت P24 RS

تُترجم القوة الكبيرة والوزن الخفيف إلى أرقام أداء لافتة، حيث تنطلق P24 RS من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة في أقل من 2.5 ثانية، بينما تصل إلى 200 كم في الساعة خلال 7.3 ثانية فقط، هذه الأرقام تضعها في منافسة مباشرة مع سيارات خارقة معروفة.

مقصورة داخلية بروح رياضية

تتبنى P24 RS فلسفة ذات طابع رياضي وعصري، حيث تأتي المقاعد باللون البرتقالي، مع تصميم رياضي واضح، يركز على تثبيت السائق والراكب أكثر من الراحة التقليدية.

دونكرفورت P24 RS

وتضم السيارة عجلة القيادة متعددة الوظائف، لكن دون مبالغة في الأزرار أو الأنظمة، واللافت هو غياب شاشة الوسائط المركزية، حيث تكتفي السيارة بشاشة واحدة خلف المقود لعرض المعلومات الأساسية.

دونكرفورت P24 RS

وتتوفر تجهيزات أساسية مثل مكيف الهواء، مع استخدام لمواد الكربون فايبر في أجزاء المقصورة، إلى جانب تصميم سقف مكشوف، وبالطبع سوف تضم السيارة باقة من أنظمة التحكم.

دونكرفورت P24 RS

تصميم دونكرفورت P24 RS الخارجي

تظهر P24 RS بطلاء أخضر لافت، مع واجهة أمامية هجومية تعكس طابعها الحاد، وتأتي الجنوط بتصميم نجمي متشعب باللون البرونزي، كما زُودت السيارة بجناح خلفي رياضي، ودعامات جانبية، وعناصر ديناميكية أسفل الصادم، صُممت لتحسين تدفق الهواء وتعزيز الثبات عند السرعات العالية.

دونكرفورت P24 RS

السعر العالمي لسيارة دونكرفورت P24 RS

يبلغ السعر العالمي لـ دونكرفورت P24 RS نحو 298,500 يورو قبل الضرائب.