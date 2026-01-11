من الأجهزة المنزلية للسيارات.. الكشف عن سيارة دريمي الخارقة| صور

كشفت شركة دريمي الصينية، المعروفة بتخصصها في الأجهزة المنزلية الذكية، عن أولى سياراتها الخارقة، في انتقال لافت من عالم المكانس الذكية إلى قطاع السيارات عالية الأداء.

جاء الكشف عن انطلاق أحدث سيارة خارقة خلال فعاليات معرض CES 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة، حيث استعرضت الشركة نموذجها الاختباري الجديد الذي يحمل اسم نيبولا.

من الأجهزة المنزلية إلى قطاع التنقل الكهربائي

تأسست دريمي في الصين على يد يو هاو، ونجحت خلال سنوات قليلة في ترسيخ اسمها ضمن أبرز العلامات المتخصصة في الأجهزة المنزلية الذكية، خاصة المكانس الكهربائية.

سيارة نيبولا الخارقة

وفي عام 2017، انضمت الشركة إلى منظومة شاومي، ما منحها دفعة تقنية وتسويقية كبيرة، ومع تصاعد المنافسة في قطاع التكنولوجيا، أعلنت دريمي في أغسطس 2025 دخولها رسميًا عالم السيارات الكهربائية، لتكون نيبولا أول تعبير عملي عن هذا التوجه الجديد.

تصميم اختباري يضع نيبولا ضمن فئة السوبر كار

ظهرت سيارة نيبولا بهوية تصميمية جريئة تجعلها أقرب إلى سيارات السوبر كار منها إلى النماذج التقليدية، الخطوط الخارجية جاءت حادة وواضحة، مع واجهة أمامية منخفضة ومصابيح LED ذات طابع يتسم بالشراسة، كما اعتمدت دريمي على شبكة سفلية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، تعزز الجانب الديناميكي وتدعم تبريد المكونات الميكانيكية.

سيارة نيبولا الخارقة

برزت الدعامات الرياضية والانسيابية الواضحة من الجوانب، مع تصميم يخلو من المقابض التقليدية للأبواب، ما يمنح السيارة مظهرًا مستقبليًا، كما أن الزجاج المعتم أضاف لمسة غموض، بينما جاءت الجنوط الرياضية بتصميم مميز، وتتكامل مع علب مكابح باللون الأصفر تؤكد الطابع الرياضي، أما الطلاء الخارجي، فجمع بين اللونين الأخضر والرمادي بأسلوب غير تقليدي.

أداء ومحرك سيارة نيبولا الخارقة

كشفت دريمي أن نيبولا تعتمد على 4 محركات كهربائية، تولد مجتمعة قوة هائلة تصل إلى 1,399 كيلوواط، أي ما يعادل 1,876 حصانًا، هذه الأرقام تضع السيارة ضمن فئة محدودة جدًا من السيارات الكهربائية الخارقة.

سيارة نيبولا الخارقة

وبفضل هذه المنظومة الكهربائية، تتمكن سيارة نيبولا من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.8 ثانية فقط، هذا الرقم يعكس مستوى متقدمًا من الهندسة والأداء، ويضع السيارة في منافسة مباشرة مع أبرز الأسماء في عالم السوبر كار الكهربائية.