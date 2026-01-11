قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
مُحاكمة فضل شاكر تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القضية والأحكام المنتظرة
تشارك في فيلم «4 عرفي» .. أسماء جلال تكشف لـ«صدى البلد» مفاجآت أعمالها الفنية القادمة
عقب وداع «محاربي الصحراء».. رياض محرز يودّع أمم إفريقيا بعد الخروج من ربع النهائي
مصر مش بنخاف من حد.. رد فعل مثير من عمر مرموش بعد الفوز علي كوت ديفوار |صور
تريند إنساني| صاحب صورة «صلي على النبي» يكشف: أتمنى يكون صدقة جارية لوالدي المتوفي منذ شهور
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الأجهزة المنزلية للسيارات.. الكشف عن سيارة دريمي الخارقة| صور

سيارة نيبولا الخارقة
سيارة نيبولا الخارقة
صبري طلبه

كشفت شركة دريمي الصينية، المعروفة بتخصصها في الأجهزة المنزلية الذكية، عن أولى سياراتها الخارقة، في انتقال لافت من عالم المكانس الذكية إلى قطاع السيارات عالية الأداء. 

جاء الكشف عن انطلاق أحدث سيارة خارقة خلال فعاليات معرض CES 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة، حيث استعرضت الشركة نموذجها الاختباري الجديد الذي يحمل اسم نيبولا. 

من الأجهزة المنزلية إلى قطاع التنقل الكهربائي

تأسست دريمي في الصين على يد يو هاو، ونجحت خلال سنوات قليلة في ترسيخ اسمها ضمن أبرز العلامات المتخصصة في الأجهزة المنزلية الذكية، خاصة المكانس الكهربائية.

سيارة نيبولا الخارقة 

وفي عام 2017، انضمت الشركة إلى منظومة شاومي، ما منحها دفعة تقنية وتسويقية كبيرة، ومع تصاعد المنافسة في قطاع التكنولوجيا، أعلنت دريمي في أغسطس 2025 دخولها رسميًا عالم السيارات الكهربائية، لتكون نيبولا أول تعبير عملي عن هذا التوجه الجديد.

تصميم اختباري يضع نيبولا ضمن فئة السوبر كار

ظهرت سيارة نيبولا بهوية تصميمية جريئة تجعلها أقرب إلى سيارات السوبر كار منها إلى النماذج التقليدية، الخطوط الخارجية جاءت حادة وواضحة، مع واجهة أمامية منخفضة ومصابيح LED ذات طابع يتسم بالشراسة، كما اعتمدت دريمي على شبكة سفلية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، تعزز الجانب الديناميكي وتدعم تبريد المكونات الميكانيكية.

سيارة نيبولا الخارقة 

برزت الدعامات الرياضية والانسيابية الواضحة من الجوانب، مع تصميم يخلو من المقابض التقليدية للأبواب، ما يمنح السيارة مظهرًا مستقبليًا، كما أن الزجاج المعتم أضاف لمسة غموض، بينما جاءت الجنوط الرياضية بتصميم مميز، وتتكامل مع علب مكابح باللون الأصفر تؤكد الطابع الرياضي، أما الطلاء الخارجي، فجمع بين اللونين الأخضر والرمادي بأسلوب غير تقليدي.

أداء ومحرك سيارة نيبولا الخارقة 

كشفت دريمي أن نيبولا تعتمد على 4 محركات كهربائية، تولد مجتمعة قوة هائلة تصل إلى 1,399 كيلوواط، أي ما يعادل 1,876 حصانًا، هذه الأرقام تضع السيارة ضمن فئة محدودة جدًا من السيارات الكهربائية الخارقة.

سيارة نيبولا الخارقة 

وبفضل هذه المنظومة الكهربائية، تتمكن سيارة نيبولا من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.8 ثانية فقط، هذا الرقم يعكس مستوى متقدمًا من الهندسة والأداء، ويضع السيارة في منافسة مباشرة مع أبرز الأسماء في عالم السوبر كار الكهربائية.

دريمي معرض CES نيبولا سيارة نيبولا سيارة نيبولا الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جيب

أخبار السيارات| جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وتحذيرات خطيرة لأصحاب رانجلر

سوبارو

غرامة 5000 دولار على سوبارو بسبب عيب خطير في سياراتها

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |وان بلس تطلق سلسلة Turbo 6 ببطارية 9000 ملي أمبير.. آبل تكشف أسرار ثروات قيادتها وتعويضات تيم كوك

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد