بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

كشفت Red Bull Advanced Technologies رسميا عن التصميم النهائي للسيارة الخارقة RB17، وهي سيارة حصرية مخصصة للاستخدام على الحلبات، تمثل ذروة ما وصلت إليه الهندسة المتقدمة في عالم السيارات عالية الأداء، وجاء تطوير السيارة تحت إشراف المهندس الشهير أدريان نيوي، في اخر مشاريعه مع ريد بول قبل انتقاله إلى Aston Martin، لتكون RB17 بمثابة خلاصة خبرته الطويلة في الفورمولا 1.

تعتمد RB17 على فلسفة تصميمية مستوحاة من Aston Martin Valkyrie AMR Pro، لكنها ترتقي بمفهوم السيارات المخصصة للحلبات إلى مستوى أكثر تطرفا، حيث جرى التركيز بالكامل على القوة السفلية، والديناميكا الهوائية، والثبات عند السرعات الفائقة، دون أي اعتبارات للاستخدام على الطرق العامة، الواجهة الأمامية تتميز بسبليتر كبير مصنوع من ألياف الكربون، مع مصابيح LED مدمجة بعناية، تعكس مزيجا بين الأداء الخام والدقة الهندسية.

وعلى الجانبين، تظهر فتحات تهوية معقدة مستوحاة مباشرة من سيارات الفورمولا 1، إلى جانب مرايا جانبية وظيفية، بينما يتوسط السقف زعنفة أيروديناميكية كبيرة لتحسين الاستقرار في المنعطفات السريعة.

أما الجزء الخلفي، فيعد الأكثر لفتا للأنظار، مع جناح ضخم متعدد العناصر، وأنفاق فينتوري هائلة، إضافة إلى نقل مخرج العادم إلى أعلى غطاء المحرك لتعظيم كفاءة تدفق الهواء.

ميكانيكيا، تعتمد RB17 على محرك V10 طبيعي السحب بسعة 4.5 لتر من تطوير Cosworth، يولد قوة تصل إلى 1,000 حصان، مع قدرة على الدوران حتى 15,000 دورة في الدقيقة، وبهذه الأرقام، تعد RB17 أقرب سيارة مخصصة للأفراد إلى تجربة سيارات الفورمولا 1 الخالصة، سواء من حيث الصوت، أو الإحساس، أو الأداء على الحلبات.