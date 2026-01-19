قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن
الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا الرئيس الأوغندي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة
الحكومة تطمئن الجميع: إلغاء الضريبة حال تهدم العقار لأي سبب
تطورات جريمة مقـ.تل سيدة بمنطقة زنين.. النيابة تعاين والأدلة الجنائية ترفع البصمات
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
بالصور

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

كريم عاطف

تتجه الحكومة الألمانية إلى اعتماد برنامج حوافز جديد لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين، وفي الوقت نفسه دعم صناعة السيارات المحلية. 

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن هذه الإجراءات تمثل دفعة قوية للتحول نحو التنقل الكهربائي داخل ألمانيا، وتعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة.

وأوضح شنايدر، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن قطاع صناعة السيارات الألماني يقدم بالفعل طرازات كهربائية قوية ومتطورة، مشيرا إلى توقعاته بطرح سيارات بأسعار أكثر ملاءمة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن نحو 80% من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن التي جرى تسجيلها لأول مرة في ألمانيا العام الماضي كانت من إنتاج أوروبي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.

تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

وأشار الوزير إلى أن قائمة أكثر عشرة طرازات كهربائية تسجيلا تعكس قوة الصناعة الألمانية، مؤكدا أن الشركات المحلية ستوسع عروضها هذا العام بطرازات جديدة وبأسعار أقل نسبيا. 

ووفقًا لبيانات هيئة النقل الألمانية، سيطرت مجموعتا Volkswagen Group وBMW Group على قائمة السيارات الكهربائية البحتة الأكثر تسجيلا، بينما جاءت أغلب الطرازات الهجينة القابلة للشحن من BMW وMercedes-Benz وVolkswagen.

تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

وبشأن آلية الدعم، أوضح شنايدر أن النظام الجديد يراعي البعد الاجتماعي، حيث سيحصل أصحاب الدخل الأقل والأسر التي لديها أطفال على النصيب الأكبر من الدعم، سواء عند الشراء أو التأجير، ويتراوح حجم الدعم الحكومي، بحسب الحالة الاجتماعية للمشتري، بين 1500 و6 آلاف يورو، في مسعى لتوسيع قاعدة مستخدمي السيارات الكهربائية داخل ألمانيا.

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

