ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

تتجه الحكومة الألمانية إلى اعتماد برنامج حوافز جديد لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين، وفي الوقت نفسه دعم صناعة السيارات المحلية.

وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن هذه الإجراءات تمثل دفعة قوية للتحول نحو التنقل الكهربائي داخل ألمانيا، وتعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة.

وأوضح شنايدر، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن قطاع صناعة السيارات الألماني يقدم بالفعل طرازات كهربائية قوية ومتطورة، مشيرا إلى توقعاته بطرح سيارات بأسعار أكثر ملاءمة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن نحو 80% من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن التي جرى تسجيلها لأول مرة في ألمانيا العام الماضي كانت من إنتاج أوروبي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار الوزير إلى أن قائمة أكثر عشرة طرازات كهربائية تسجيلا تعكس قوة الصناعة الألمانية، مؤكدا أن الشركات المحلية ستوسع عروضها هذا العام بطرازات جديدة وبأسعار أقل نسبيا.

ووفقًا لبيانات هيئة النقل الألمانية، سيطرت مجموعتا Volkswagen Group وBMW Group على قائمة السيارات الكهربائية البحتة الأكثر تسجيلا، بينما جاءت أغلب الطرازات الهجينة القابلة للشحن من BMW وMercedes-Benz وVolkswagen.

وبشأن آلية الدعم، أوضح شنايدر أن النظام الجديد يراعي البعد الاجتماعي، حيث سيحصل أصحاب الدخل الأقل والأسر التي لديها أطفال على النصيب الأكبر من الدعم، سواء عند الشراء أو التأجير، ويتراوح حجم الدعم الحكومي، بحسب الحالة الاجتماعية للمشتري، بين 1500 و6 آلاف يورو، في مسعى لتوسيع قاعدة مستخدمي السيارات الكهربائية داخل ألمانيا.