قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
كريم عاطف

مع الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الجديدة، باتت السيارات المستعملة خيارا رئيسيا لقطاع واسع من المستهلكين. 

ورغم ما توفره السيارات المستعملة من تكلفة أقل، يحذر خبراء السيارات من التسرع في الشراء دون فحص دقيق، مؤكدين أن تجاهل بعض التفاصيل قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لاحقًا. 

وفيما يلي أبرز 10 نقاط يجب الانتباه إليها قبل شراء أي سيارة مستعملة:

1- الهيكل الخارجي والطلاء

شراء سيارة مستعملة

التأكد من عدم وجود فروق ألوان أو لحامات غير طبيعية قد تشير إلى حوادث سابقة.

2- الشاسيه

فحص استقامة الشاسيه ضروري، لأن أي تلف به يؤثر على الأمان وقيمة السيارة.

3- المحرك

نقص زيت المحرك بالسيارة يؤدي الي كوارث

يفضل تشغيل المحرك وهو بارد، والاستماع لأي أصوات غير طبيعية أو اهتزازات.

4- ناقل الحركة (الفتيس)

الفتيس

التأكد من سلاسة النقل بين السرعات وعدم وجود تأخير أو نتعات ملحوظة.

5- نظام الفرامل

الفرامل

اختبار كفاءة الفرامل ومدى استجابتها، مع فحص حالة التيل والديسكات.

6- العفشة ونظام التعليق

التأكد من عدم وجود أصوات تخبيط أو اهتزازات أثناء السير، خاصة على الطرق غير الممهدة.

7- الإطارات

أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات بالسيارات

فحص حالة الكاوتش وتآكله، لأنه يعكس أسلوب الاستخدام وقد يشير إلى مشاكل في الزوايا أو التعليق.

8- الأنظمة الكهربائية

٧ حلول لإصلاح مشكلة الزجاج الكهربائي

التأكد من عمل الإضاءة، الزجاج الكهربائي، التكييف، والأنظمة الإلكترونية بشكل سليم.

9- المقصورة الداخلية

مرسيدس تكشف عن المقصورة الداخلية لسيارة مرسيدس-بنز EQS SUV ق

مقارنة حالة المقاعد والتابلوه بعداد الكيلومترات للتأكد من عدم التلاعب.

10- المستندات وسجل الصيانة

نصائح هامة عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة

مراجعة الرخصة، الملكية، وسجل الصيانة للتأكد من الوضع القانوني وحالة السيارة الحقيقية.

السيارات الجديدة السيارات المستعملة سيارة مستعملة الهيكل الخارجي الشاسيه المحرك الفتيس نظام الفرامل شراء سيارة شراء سيارة مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

منتخب مصر

نجم منتخب مصر يترك بعثة الفريق ويسافر إلى إنجلترا.. ما السبب؟

تردد قناة ثمانية بث مباشر مجاني 2026 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة ثمانية بث مباشر مجاني 2026 على نايل وعرب سات

التوهج الشمسي

ثورة في التنبؤ بالطقس الفضائي.. كشف أسرار التوهجات الشمسية بدقة غير مسبوقة| ما القصة؟

بالصور

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني
أرخص 5 سيارات زيرو صيني

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد