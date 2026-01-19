شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

مع الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الجديدة، باتت السيارات المستعملة خيارا رئيسيا لقطاع واسع من المستهلكين.

ورغم ما توفره السيارات المستعملة من تكلفة أقل، يحذر خبراء السيارات من التسرع في الشراء دون فحص دقيق، مؤكدين أن تجاهل بعض التفاصيل قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لاحقًا.

وفيما يلي أبرز 10 نقاط يجب الانتباه إليها قبل شراء أي سيارة مستعملة:

1- الهيكل الخارجي والطلاء

التأكد من عدم وجود فروق ألوان أو لحامات غير طبيعية قد تشير إلى حوادث سابقة.

2- الشاسيه

فحص استقامة الشاسيه ضروري، لأن أي تلف به يؤثر على الأمان وقيمة السيارة.

3- المحرك

يفضل تشغيل المحرك وهو بارد، والاستماع لأي أصوات غير طبيعية أو اهتزازات.

4- ناقل الحركة (الفتيس)

التأكد من سلاسة النقل بين السرعات وعدم وجود تأخير أو نتعات ملحوظة.

5- نظام الفرامل

اختبار كفاءة الفرامل ومدى استجابتها، مع فحص حالة التيل والديسكات.

6- العفشة ونظام التعليق

التأكد من عدم وجود أصوات تخبيط أو اهتزازات أثناء السير، خاصة على الطرق غير الممهدة.

7- الإطارات

فحص حالة الكاوتش وتآكله، لأنه يعكس أسلوب الاستخدام وقد يشير إلى مشاكل في الزوايا أو التعليق.

8- الأنظمة الكهربائية

التأكد من عمل الإضاءة، الزجاج الكهربائي، التكييف، والأنظمة الإلكترونية بشكل سليم.

9- المقصورة الداخلية

مقارنة حالة المقاعد والتابلوه بعداد الكيلومترات للتأكد من عدم التلاعب.

10- المستندات وسجل الصيانة

مراجعة الرخصة، الملكية، وسجل الصيانة للتأكد من الوضع القانوني وحالة السيارة الحقيقية.