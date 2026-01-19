منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

صبري طلبه

سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية
سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية
صبري طلبه

يضم سوق السيارات في مصر مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، ومنها الطرازات الصينية، وتحديدًا الفئة الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشهرة واسعة، مع تنوع التجهيزات الفنية والتقنية والأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار
 

شيري تيجو 7 

شيري تيجو 7 

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 929,000 و 999,000 جنيه.

إم جي ONE

إم جي ONE

تستمد إم جي ONE قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ناقل بناقل سرعات أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,299,900 و1,320,000 جنيه.

شانجان يونى تى 

شانجان يونى تى 

تأتي السيارة شانجان يونى تى بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 177 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,350,000 و 1,450,000 جنيه.

جيتور داشينج 

جيتور داشينج 

تعتمد السيارة جيتور داشينج على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك طراز DSG، وتتراوح أسعرها بين 1,155,000 و1,415,000 جنيه.

كاي ي اكس 7

كاي ي اكس 7

تستمد كاي ي اكس 7 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيك، وبسعر 1,395,000 جنيه.

