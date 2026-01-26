قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
تكنولوجيا وسيارات

السعودية .. استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40 لهذا السبب

استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40
استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40
إبراهيم القادري

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازات بايك BJ40 ، ووصلت ذلك العدد الي 1778 سيارة التي تم صناعتها من عام 2021 حتي عام 2025 .

استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40

سبب استدعاء سيارات بايك BJ40

تم استدعاء سيارات بايك BJ40 بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى تأثر عمل نظام أمان الفرامل أثناء القيادة .

استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40

وأوضحت وزارة التجارة أن خلل نظام الفرامل يزيد من خطر وقوع حادث، ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل السيارة، والتواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

أهمية استدعاء السيارات

تعتبر حملات استدعاء السيارات المعيبة، إجراء معياري في صناعة السيارات العالمية، وهي تعكس التزام الشركات المصنعة والجهات الرقابية الحكومية بأعلى معايير السلامة.

تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

تأسست بايك كشركة لصناعة السيارات (BAW)، وطورت أول سيارة سيدان صينية "جينجقانجشان" عام 1985 وأول مركبة دفع رباعي BJ212 عام 1966 .

استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40

وأسست "بكين جيب" عام 1983 كأول مشروع مشترك في الصين مع شريك غربي، ثم "بكين هيونداي" عام 2002 و"بكين بنز" 2003، واستحوذت على حقوق ملكية فكرية لشركة "ساب" (Saab) السويدية عام 2009 ، وتأسست BAIC الدولية عام 2013 لبدء العمليات العالمية.

ركزت بايك على السيارات الكهربائية الراقية (Arcfox) والشراكات المتقدمة مع ماجنا، مما ثبت مكانتها كخامس أكبر مصنع للسيارات في الصين من حيث الإنتاج.

استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40

وجدير بالذكر ان بايك تتمتع حالياً بتواجد واسع عالمياً، وتغطي منتجاتها من السيارات السيدان، والدفع الرباعي، والسيارات الكهربائية .

وتركز الشركة حالياً على السيارات الكهربائية الذكية من خلال علامتها الفاخرة ARCFOX، وقد حازت موديلات مثل (Alpha T5) على جوائز تصميم عالمية لعام 2025.

