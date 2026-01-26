السعودية .. استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40 لهذا السبب

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازات بايك BJ40 ، ووصلت ذلك العدد الي 1778 سيارة التي تم صناعتها من عام 2021 حتي عام 2025 .

استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40

سبب استدعاء سيارات بايك BJ40

تم استدعاء سيارات بايك BJ40 بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى تأثر عمل نظام أمان الفرامل أثناء القيادة .

وأوضحت وزارة التجارة أن خلل نظام الفرامل يزيد من خطر وقوع حادث، ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل السيارة، والتواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

أهمية استدعاء السيارات

تعتبر حملات استدعاء السيارات المعيبة، إجراء معياري في صناعة السيارات العالمية، وهي تعكس التزام الشركات المصنعة والجهات الرقابية الحكومية بأعلى معايير السلامة.

تاريخ شركة بايك في صناعة السيارات

تأسست بايك كشركة لصناعة السيارات (BAW)، وطورت أول سيارة سيدان صينية "جينجقانجشان" عام 1985 وأول مركبة دفع رباعي BJ212 عام 1966 .

وأسست "بكين جيب" عام 1983 كأول مشروع مشترك في الصين مع شريك غربي، ثم "بكين هيونداي" عام 2002 و"بكين بنز" 2003، واستحوذت على حقوق ملكية فكرية لشركة "ساب" (Saab) السويدية عام 2009 ، وتأسست BAIC الدولية عام 2013 لبدء العمليات العالمية.

ركزت بايك على السيارات الكهربائية الراقية (Arcfox) والشراكات المتقدمة مع ماجنا، مما ثبت مكانتها كخامس أكبر مصنع للسيارات في الصين من حيث الإنتاج.

وجدير بالذكر ان بايك تتمتع حالياً بتواجد واسع عالمياً، وتغطي منتجاتها من السيارات السيدان، والدفع الرباعي، والسيارات الكهربائية .

وتركز الشركة حالياً على السيارات الكهربائية الذكية من خلال علامتها الفاخرة ARCFOX، وقد حازت موديلات مثل (Alpha T5) على جوائز تصميم عالمية لعام 2025.