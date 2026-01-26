قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة
ندوة جناح الأزهر توصي بترسيخ التكامل بين العلم والدين لمواجهة الإلحاد المعاصر
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

كريم عاطف

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ٥ عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف:

1- لادا 2105

تعتمد السيارة لادا 2105 موديل 1995 ‏ميكانيكياً على نظام الدفع الخلفي، وتأتي بمحرك (VAZ-2105) رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي يولد قوة حوالي 64 حصاناً وعزم دوران 92 نيوتن متر، أو محرك سعة 1200 سي سي بقوة 59 حصاناً. 

يعمل المحرك بنظام "الكربراتير" مع ناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 4 أو 5 سرعات حسب الفئة، وتتميز بنظام تعليق صلب يعتمد على "مقصات" أمامية و"سوست" خلفية لتحمل الأوزان الثقيلة. 

أما عن سعر السيارة لادا 2105 موديل 1995، فيتراوح داخل سوق المستعمل ما بين 60 الف جنيه و 80 الف جنيه .

2- سكودا فيفوريت

تعمل السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994، بنظام الدفع الأمامي، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي (1289 سم مكعب) بنظام الصمامات العلوية (OHV). 

يولد المحرك قوة تتراوح بين 54 إلى 67 حصاناً (حسب وجود الحقن الإلكتروني أو الكربراتير) وعزم دوران يصل إلى 103 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستخدم مكابح قرصية (Disc) في الأمام وطبلة (Drum) في الخلف. 

أما عن سعر السيارة سكودا فيفوريت موديل 1994‏، فيتراوح داخل سوق المستعمل ما بين 80 الف جنيه و 85 الف جنيه .‏

3- فيات شاهين

تتميز السيارة فيات شاهين موديل 1995 ‏بنظام الدفع الخلفي الذي يعتمد على "عمود كردان" و"دفرنشل"، وهي مزودة بمحركات رباعية الأسطوانات بسعات مختلفة أشهرها 1400 سي سي (يولد 82 حصاناً) و1300 سي سي. 

المحرك مصمم ليعمل مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات، ويتميز ببساطة تصميمه الميكانيكي الذي يسهل عملية الصيانة وتبريد المحرك في الأجواء الحارة. 

أما عن سعر السيارة فيات شاهين موديل 1995، فيتراوح داخل سوق المستعمل ما بين 80 الف جنيه و 100 الف جنيه .‏

4- هيونداي اكسيل

تعتمد السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997 على نظام الدفع الأمامي ومزودة بمحرك (SOHC) رباعي الأسطوانات، الفئة الأكثر شيوعاً تأتي بسعة 1500 سي سي تولد قوة حوالي 88 حصاناً وعزم دوران 130 نيوتن متر. 

تتوفر بخيارات ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 4 سرعات. نظام التعليق الأمامي "ماكفرسون" منفصل، مما يوفر نعومة في القيادة، وتعمل بنظام حقن وقود إلكتروني في الموديلات الأحدث. 

أما عن سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1997، فيتراوح داخل سوق المستعمل ما بين 80 الف جنيه و 120 الف جنيه .‏

5- سكودا فيليشيا كومبي

تشترك السيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل ‏1997 ميكانيكياً مع الفيليشيا الهاتشباك في نظام الدفع الأمامي، وتأتي بمحرك 1300 سي سي يولد قوة تقارب 68 حصاناً، أو محرك 1600 سي سي (من فولكس فاجن) يولد قوة 75 حصاناً. 

المحرك يتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وتتميز بنظام تبريد مطور عن الفيفوريت، مع تزويدها بموزع شرارة (اسبراتير) إلكتروني في بعض النسخ لتحسين أداء المحرك واستهلاك الوقود. 

أما عن سعر السيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل ‏1997، فيتراوح داخل سوق المستعمل ما بين 80 الف جنيه و 110 الف جنيه .‏

السيارات المستعملة السيارات الزيرو السيارات المستهلك المصري لادا 2105 سكودا فيفوريت فيات شاهين هيونداي اكسيل سكودا فيليشيا كومبي

