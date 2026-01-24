قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

كريم عاطف

تعد قيادة السيارات مهارة لا غنى عنها في وقتنا الحالي، لكن في شوارع مصر، الأمر يتطلب ما هو أكثر من مجرد تحريك المركبة، فهو يتطلب مهارة وراء عجلة القيادة وثبات وتركيز. 

وإذا كنت تنوي دخول عالم القيادة في عام 2026، فعليك إتقان القواعد الذهبية التي تضمن سلامتك وسلامة الآخرين وسط الزحام، وإليك أهم 5 أساسيات لتعلم أساسيات القيادة ‏.

1- تهيئة "وضعية الاستعداد" (الكرسي والمرايا):

تبدأ القيادة الناجحة قبل دوران المحرك، حيث يتعين على السائق ضبط مقعده لضمان وصول القدمين للدواسات براحة تامة مع انحناءة بسيطة في الركبة، كما يجب ضبط المرايا الثلاث (الجانبية والداخلية) لتوفير رؤية شاملة للطريق خلفك ومن الجوانب، مما يقلل من مخاطر "الزوايا العمياء".

2- حساسية التعامل مع "الدواسات" (التسارع والفرامل):

السر الحقيقي للسائق المحترف يكمن في "قدمه"، يجب التدرب على الضغط التدريجي والناعم على دواسة البنزين لتجنب اندفاع السيارة المفاجئ، وكذلك التمرس على استخدام الفرامل بنعومة لتفادي التوقف الحاد الذي قد يؤدي لحوادث خلفية، خاصة في أوقات الذروة.

3- إتقان التعامل مع "الفتيس" (ناقل الحركة):

سواء كانت السيارة "مانيوال" أو "أوتوماتيك"، لا بد من حفظ أماكن النقلات لتغيير السرعة دون الحاجة للنظر لأسفل، فتركيز السائق يجب أن يظل منصبا بالكامل على الطريق أمامه، مع القدرة على تبديل السرعات بسلاسة تتناسب مع سرعة السيارة وظروف الزحام.

4- تقدير "أبعاد المركبة" والمسافات البينية:

تعتبر من أصعب المهارات للمبتدئين وهي القدرة على تخيل حدود السيارة الأربعة، إدراك أبعاد سيارتك يمنحك الثقة للمرور في الحارات الضيقة، والقدرة على "الركن" باحترافية، والحفاظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الأخرى لتجنب "الاحتكاكات" الجانبية.

5- فك شفرات "لغة الطريق" وقواعد المرور:

السواقة في مصر تعتمد بشكل كبير على التواصل، لذا يجب فهم دلالات الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية، مع إتقان استخدام "الإشارات الجانبية" قبل الانعطاف بوقت كاف، فالسائق الذكي هو من يتوقع أخطاء الآخرين ويلتزم بحارة السير المناسبة لسرعته.

