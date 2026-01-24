بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تواجه شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية موجة متصاعدة من التدقيق القانوني والرقابي في الولايات المتحدة، على خلفية مخاوف تتعلق بتصميم مقابض الأبواب "المخفية"، واحتمال تعطلها أثناء الحوادث بما يعرقل وصول فرق الإنقاذ إلى الركاب.

وخلال أسبوعين فقط، رفعت ضد الشركة دعوى قضائية ثانية في ولاية فلوريدا، تتهم تسلا بعدم إتاحة فتح الأبواب من الخارج في حالات التصادم، وهو ما يفاقم المخاطر على سلامة الركاب، وتأتي هذه الدعوى إضافة إلى قضية أخرى تتعلق بعدم إمكانية فتح الأبواب من الداخل عقب الحوادث، بما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.

وبحسب تحقيق لوكالة "بلومبرج" نشر في ديسمبر الماضي كشف عن وفاة 15 شخصا في حوادث سير ارتبطت بعدم القدرة على فتح أبواب سيارات تسلا بعد التصادم، ورغم أن الشركة ساهمت في تعميم استخدام مزاليج إلكترونية مدمجة تختفي داخل إطار الباب وهو تصميم تبنته شركات عدة إلا أن الانتقادات تتزايد بشأن موثوقيته في الطوارئ.

ووفق تقرير لموقع «بزنس إنسايدر»، تتناول دعوى حديثة طراز Model S المنتج بين 2014 و2016، مشيرة إلى تعطل متكرر للمقابض الإلكترونية بعد سنوات من الاستخدام، ما يترك المالكين غير قادرين على الدخول أو مضطرين لحلول مؤقتة.

من جانبه، قال كبير مصممي تسلا، فرانز فون هولزهاوزن، إن الشركة تعمل على دمج آليتي الفتح اليدوي والإلكتروني في زر واحد لتسريع الخروج في الطوارئ، دون حسم ما إذا كان الحل سيشمل الطرز الحالية أم الجديدة فقط.

على الصعيد التنظيمي، حذرت جهات في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا من "المقابض المخفية" في سيارات تسلا ومنافسين صينيين، ما دفع عضوة الكونجرس روبن كيلي لاقتراح قانون يلزم بتصاميم أكثر أمانا، كما وقع أكثر من 35 ألف مستهلك عريضة تطالب بتغيير تصميم أبواب السيارات الكهربائية.