ترامب في مأزق قضائي جديد بسبب السيارات الكهربائية

عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتكاسة قضائية جديدة، بعد أن قضت محكمة فيدرالية بعدم قانونية قرار تعليق التمويل المخصص لتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وهو التمويل الذي أقره الكونجرس عام 2021 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأصدرت القاضية الفيدرالية تانا لين، في محكمة سياتل، حكما لصالح 20 ولاية أمريكية ذات أغلبية ديمقراطية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، كانت قد أقامت دعاوى ضد وزارة النقل الأمريكية عقب تعليق برنامج البنية التحتية الوطنية لشواحن السيارات الكهربائية (NEVI) في فبراير الماضي. 

واعتبرت القاضية الفيدرالية تانا لين، أن وزارة النقل وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية تجاوزتا صلاحياتهما القانونية عند وقف البرنامج دون سند تشريعي واضح.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأكد الحكم أن القانون الذي أقره الكونجرس لا يتيح تعليق التمويل، سواء بشكل دائم أو مؤقت، وهو ما يجعل الإجراء الذي اتخذته الإدارة مخالفا للقانون الإداري الفيدرالي، كما يمنع القرار وزارة النقل من سحب أموال سبق تخصيصها للولايات أو إلغاء خطط تنفيذ تمت الموافقة عليها بالفعل.

7 سيارات كهربائية

ولقي الحكم ترحيبا من جماعات بيئية، من بينها نادي سييرا، التي اعتبرت القرار دعمًا لحق الولايات في استكمال مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالطاقة النظيفة، واعتبر مسؤولو بعض الولايات، من بينها واشنطن، أن الحكم يعزز احترام سيادة القانون والاستثمار طويل الأجل في التحول الطاقي.

وكانت إدارة ترامب قد تبنت خلال الفترة الماضية توجها داعما للمركبات العاملة بالوقود التقليدي، مع تقليص الحوافز الموجهة لقطاع السيارات الكهربائية، وهو ما أثار اعتراض عدد من الولايات. 

سيارات كهربائية مصر

وفي هذا السياق، من المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي قريبا في مشروع تشريع لإعادة توجيه جزء من مخصصات شبكة شحن السيارات الكهربائية إلى أولويات بنية تحتية أخرى، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من الجدل السياسي والتشريعي حول مستقبل هذا القطاع.

