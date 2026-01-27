وزير الري يدعو لسياسات متوازنة تراعي الدول النامية والأكثر تأثراً بالتحديات المناخية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة تعزيز دور المبعوث الأممي المعني بالمياه من خلال توفير ولاية واضحة وقدرة فعّالة له للتنسيق بشأن ملفات المياه والمناخ، وتوفير الموارد الفنية والمالية والإدارية اللازمة، بما يدعم تحسين التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة، ورفع قضية المياه ضمن دوائر صنع القرار العالمي، وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن التعهدات الدولية في مجال المناخ، بما في ذلك تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه ريتنو مارسودي، على هامش فعاليات الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بدولة السنغال.

استعداد مصر للعمل لتعزيز الاتساق المؤسسي وزيادة الأثر العملي لمخرجات الحوارات التفاعلية

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتبادل البنّاء للآراء مع الرؤساء المشاركين بالحوارات التفاعلية.. مؤكدا استعداد مصر للعمل الوثيق معهم بما يسهم في تعزيز الاتساق المؤسسي وزيادة الأثر العملي لمخرجات الحوارات التفاعلية، لاسيما في محور “المياه والكوكب” برئاسة مصر واليابان.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز دور “UN-Water” باعتباره المنصة المركزية للتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال المياه، بما يضمن اتساق الجهود وتجنب التشتت وتعدد المسارات.

في سياق متصل، أكد سويلم أهمية التعامل مع المياه باعتبارها موردًا حيويًا للتنمية والاستقرار، بما يستلزم تبني سياسات متوازنة تعزز كفاءة إدارة الموارد وتشجع الاستثمار المستدام، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية وضمان الإتاحة للجميع، خاصة للدول النامية والأكثر تأثرًا بالتحديات المناخية.