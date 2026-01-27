سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تفاصيل جديدة تتعلق بموقف ممدوح عباس من دعم نادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن ممدوح عباس أبلغ مجلس إدارة الزمالك استعداده لتقديم الدعم المالي، بشرط رحيل المدير الرياضي جون إدوارد، في ظل وجود ملاحظات لديه على أسلوب العمل داخل منظومة كرة القدم.

وأضافت أن ممدوح عباس كان قد وفر مبالغ مالية لسداد باقي قيمة عقود الثنائي محمد عواد وعمر جابر، قبل أن يفاجأ بقيام جون إدوارد بصرف هذه الأموال في أوجه أخرى دون الرجوع إليه أو الحصول على موافقته.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة الزمالك لا يزال متمسكًا باستمرار جون إدوارد، حتى وإن كان ذلك على حساب تفاقم الأزمات والمشكلات المالية داخل النادي.