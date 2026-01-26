صناع الخير توزع بطاطين على الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط

وزعت مبادرة «صناع الدفا» التي أطلقتها مؤسسة صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية لحمايتهم من برودة الطقس في قرى محافظة أسيوط.

وشملت القرى المستفيدة عزبة علوي الشيخ غانم ومنطقة الغمري وردفة حمدان، وأيضاً قرية أولاد علي والشغبة والنمايسة وعزبة الوسطاني وعزبة طنطاوي.

وأوضحت المؤسسة أن مبادرة «صناع الدفا» تستهدف الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية في تلك المحافظات، وذلك بداية من الموسم الحالي للمبادرة، انطلاقاً من دورها الحيوي في تنفيذ تدخلات مهمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

يذكر أن مبادرة «صناع الدفا» وزعت العديد من البطاطين في محافظات الغربية والفيوم والمنوفية والأقصر.