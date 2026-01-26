بمليار دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

في عالم تحول فيه صناع المحتوى من مجرد مؤثرين على الشاشات إلى علامات تجارية عابرة للحدود، يبرز اسم خابي لام كواحد من أكثر النماذج لفتا للانتباه.

فالشاب الذي اشتهر بمقاطع صامتة وبسيطة على منصة تيك توك، نجح في تحويل حضوره الرقمي إلى قوة اقتصادية هائلة، بعد إبرام صفقة تجارية تاريخية تعكس التحول الجذري في صناعة المحتوى الرقمي واقتصاد المشاهير في عصر الذكاء الاصطناعي.

نجم تيك توك الأشهر خابي لام

خابي لام

سجل نجم تيك توك الأشهر خابي لام، المولود في السنغال وصاحب أكبر عدد من المتابعين على المنصة، صفقة تجارية تاريخية تقدر قيمتها بنحو 900 مليون دولار، لتصبح واحدة من أكبر صفقات تحقيق الدخل التي يبرمها صانع محتوى رقمي على مستوى العالم.

وبحسب التفاصيل، استحوذت شركة ريتش سباركل هولدينغز على الحقوق التجارية للعلامة الخاصة بخابي لام، بما يتيح للشركة استخدام صورته دون تدخله المباشر، من خلال نموذج رقمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا للاتفاق، سيتمكن النموذج الرقمي من إنتاج المحتوى، وعرض الإعلانات، وتقديم بث مباشر متعدد اللغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عبر مختلف المناطق الزمنية، مع الاعتماد على تقليد وجه خابي وصوته وأنماط سلوكه وردود أفعاله بدقة.

خابي لام

خابي لام

وقدر عدد من المحللين أن تصل العائدات السنوية المتوقعة من البث المباشر وخطوط الإنتاج المرتبطة بالعلامة التجارية إلى نحو 4 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ خابي لام بحصة أغلبية في الشركة، حيث تتضمن الصفقة بيع حصة جزئية من شركته Step Distinctive Limited إلى شركة Rich Sparkle Holdings المدرجة في الولايات المتحدة.

نجم تيك توك خابي لام

وبموجب الاتفاق، تحصل شركة Rich Sparkle عبر شركائها التشغيليين على حقوق حصرية لإدارة الأنشطة التجارية العالمية لخابي لمدة مبدئية تبلغ 36 شهرا، وفقا لما ذكره موقع بيزنيس إنسايدر.

كما يصبح خابي لام بموجب الصفقة مساهما مسيطرا في شركة Rich Sparkle Holdings، ما يجعله شريكا في ملكية البنية التحتية التجارية المبنية حول علامته الشخصية، إلى جانب دوره الإبداعي.

ومن المقرر أن تتركز المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية التجارية في كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، على أن يتم تطبيق الخطة على مدار 3 سنوات.

وتتعاون شركة Rich Sparkle ضمن الصفقة مع شركة Anhui Xiaoheiyang Network Technology Co., Ltd الصينية، المتخصصة في التجارة القائمة على المحتوى، والتي تمتلك خبرة واسعة في إدارة مشروعات التجارة الإلكترونية التي يقودها صناع المحتوى.

خابي لام

ويذكر أن خابي لام حقق شهرة عالمية واسعة من خلال مقاطع فيديو صامتة وبسيطة تسخر من مقاطع حيل الحياة المعقدة بشكل مبالغ فيه، وهو الأسلوب الذي مكنه من تجاوز الحواجز اللغوية وبناء قاعدة جماهيرية ضخمة ومتنوعة ثقافيا خلال فترة زمنية قصيرة.

ويبلغ عدد متابعي خابي لام حاليا نحو 360 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعله من أكثر الشخصيات الرقمية تأثيرا في العالم، ونموذجا نادرا للوصول العالمي الحقيقي لصناع المحتوى.