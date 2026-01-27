قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

أحمد سعيد

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان 2026 المبارك وهو الأمر الذي يدفع كثيرين للبحث عن إمساكية رمضان 2026، حيث يرغب الناس في معرفة مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام ويزداد البحث عن إمساكية رمضان 2026 لمعرفة عدد ساعات الصيام، وفي السطور التالية نتعرف على مواعيد الإفطار في رمضان وعدد ساعات الصيام .

متى أول يوم رمضان 2026 ؟

وعن إجابة تساؤلات الناس حول متى أول يوم رمضان 2026 فإن الحسابات الفلكية الأولية، أظهرت أن أول يوم رمضان 2026 في مصر سيكون هو يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير.

وينتظر المصريون بيان استطلاع رؤية هلال شهر رمضان والتي سوف تعلنه دار الإفتاء المصرية يوم الثلاثاء 17 فبراير المقبل ، كما يرغب كثيرون في معرفة إمساكية رمضان 2026 .

إمساكية رمضان 2026 في مصر

تختلف مواعيد الإفطار في رمضان من محافظة لأخرى ولكن وطبقا لـ الحسابات الفلكية فإن إمساكية رمضان 2026 في مصر و مواعيد الإفطار والسحور خلال الأيام الأولى من رمضان ستكون على النحو التالي:

الأربعاء 18 فبراير 2026 (1 رمضان): الفجر 5:05 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:46 م، العشاء 7:04 م.

الخميس 19 فبراير 2026: الفجر 5:04 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:21 م، المغرب 5:47 م، العشاء 7:04 م.

الجمعة 20 فبراير 2026: الفجر 5:03 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:47 م، العشاء 7:05 م.

السبت 21 فبراير 2026: الفجر 5:03 ص، الظهر 12:09 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:48 م، العشاء 7:06 م.

الأحد 22 فبراير 2026: الفجر 5:02 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:22 م، المغرب 5:49 م، العشاء 7:06 م.

الاثنين 23 فبراير 2026: الفجر 5:01 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:23 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:07 م.

الثلاثاء 24 فبراير 2026: الفجر 5:00 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:23 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:08 م.

الأربعاء 25 فبراير 2026: الفجر 4:59 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:24 م، المغرب 5:51 م، العشاء 7:08 م.

الخميس 26 فبراير 2026: الفجر 4:58 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:24 م، المغرب 5:52 م، العشاء 7:09 م.

مواعيد الإفطار في رمضان 2026

الجمعة 27 فبراير 2026: الفجر 4:57 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:25 م، المغرب 5:53 م، العشاء 7:10 م.

السبت 28 فبراير 2026: الفجر 4:56 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:25 م، المغرب 5:53 م، العشاء 7:10 م.

الأحد 1 مارس 2026: الفجر 4:55 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:25 م، المغرب 5:54 م، العشاء 7:11 م.

الاثنين 2 مارس 2026: الفجر 4:54 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:26 م، المغرب 5:55 م، العشاء 7:12 م.

الثلاثاء 3 مارس 2026: الفجر 4:53 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:26 م، المغرب 5:55 م، العشاء 7:12 م.

الأربعاء 4 مارس 2026: الفجر 4:52 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:26 م، المغرب 5:56 م، العشاء 7:13 م.

الخميس 5 مارس 2026: الفجر 4:50 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:57 م، العشاء 7:14 م.

الجمعة 6 مارس 2026: الفجر 4:49 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:57 م، العشاء 7:14 م.

السبت 7 مارس 2026: الفجر 4:48 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:58 م، العشاء 7:15 م.

الأحد 8 مارس 2026: الفجر 4:47 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:27 م، المغرب 5:59 م، العشاء 7:16 م.

الإثنين 9 مارس 2026: الفجر 4:46 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:28 م، المغرب 5:59 م، العشاء 7:16 م.

الثلاثاء 10 مارس 2026: الفجر 4:45 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:28 م، المغرب 6:00 م، العشاء 7:17 م.

الأربعاء 11 مارس 2026: الفجر 4:43 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:28 م، المغرب 6:01 م، العشاء 7:18 م.

الخميس 12 مارس 2026: الفجر 4:42 ص، الظهر 12:05 م، العصر 3:28 م، المغرب 6:01 م، العشاء 7:18 م.

الجمعة 13 مارس 2026: الفجر 4:41 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:02 م، العشاء 7:19 م.

السبت 14 مارس 2026: الفجر 4:40 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:03 م، العشاء 7:20 م.

الأحد 15 مارس 2026: الفجر 4:39 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:03 م، العشاء 7:20 م.

الإثنين 16 مارس 2026: الفجر 4:37 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:04 م، العشاء 7:21 م.

الثلاثاء 17 مارس 2026: الفجر 4:36 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:04 م، العشاء 7:22 م.

الأربعاء 18 مارس 2026: الفجر 4:35 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:05 م، العشاء 7:22 م.

الخميس 19 مارس 2026: الفجر 4:34 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:30 م، المغرب 6:06 م، العشاء 7:23 م.

إمساكية رمضان 2026 شهر رمضان 2026 بداية شهر رمضان 2026 متى أول يوم رمضان 2026 إمساكية رمضان 2026 في مصر رمضان 2026 رمضان شهر رمضان مواعيد الإفطار مواعيد الإفطار في رمضان 2026

