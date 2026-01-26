بشرى لجمهور الزمالك بشأن تدريبات الفريق

شارك عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من تدريبات الأبيض خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار خطة تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة كاملة استعدادًا للمباريات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.



وكان عبد الله السعيد غاب عن الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز