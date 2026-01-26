قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمكين المرأة يتصدر فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

شهدت مشاركة الهلال الأحمر المصري في خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وبناء الإنسان، وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي جمعت بين الدعم النفسي، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، وتعزيز الوعي المجتمعي.

ونظم الهلال الأحمر المصري جلسة حوارية بعنوان «بإيدها تصنع المستقبل»، بحضور دكتورة إيمان النشرتي

استشاري شراكات بإدارة تنمية الموارد بالهلال الأحمر المصري، دكتورة نور الزينى رئيس الشمول المالي والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية بنك قناة السويس، المهندسة إنجي اليمانى المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

 وناقشت الجلسة سبل  تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة في المناطق الريفية والهشة، من خلال دعم ريادة الأعمال، بناء مهارات التسويق الرقمي، تحويل الحرف اليدوية إلى مصادر دخل مستدامة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للهلال الأحمر المصري لدعم وتمكين المرأة وتدريب السيدات على الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهن بالمعارض.

وفي سياق متصل، تناولت الجلسة أهمية الشراكات بين المؤسسات الإنسانية والاقتصادية لتعزيز الوصول إلى التدريب، والتمويل، والأسواق، بما يضمن توفير فرص لهن ونقل الأسر من حالة العوز إلى التمكين الاقتصادى.

وشارك الهلال الأحمر المصري في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بمنتجات خيامية من إنتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، والمصنوعة بأيدى سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصري.

كما يضم الجناح منتجات متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

ولتعزيز الوعي الصحي، قدّم الهلال الأحمر المصري عرضًا تفاعليًا حول الإسعافات الأولية و الإسعاف النفسي الأولي، إلى جانب عرض عملي بعنوان «أنقذ حياة» للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية لتمكين الأفراد من التدخل السريع في المواقف الطارئة.

كما واصل الهلال الأحمر المصري اهتمامه بالأطفال والمراهقين، من خلال برنامج «المنقذ الصغير» لترسيخ مبادئ السلامة والإسعافات الأولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة مبادرة «روح وجسد» الموجهة للشباب، والتي تهدف إلى اكتشاف الذات، وقياس الذكاءات، وتعزيز الصحة النفسية وبناء التوازن النفسي والجسدي.

وفي إطار دعم الصحة النفسية للطفل، شهد الجناح تنفيذ أنشطة «مساحة أمان للأطفال»، التي تضمنت أنشطة دعم نفسي واجتماعي وتفاعلية، تساعد الأطفال على التعبير الإيجابي عن مشاعرهم وتعزز شعورهم بالأمان.

وتواصل فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في التأمين الطبي لزوار المعرض وتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، واستمرار حملات التبرع التطوعي بالدم.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو عبر الفرق المنتشرة في أرجاء المعرض، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).

الهلال الأحمر المصري معرض القاهرة الدولي للكتاب المرأة الأنشطة التوعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة: أمن الوطن يقوم على الفهم الرشيد للدين

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة لإنجاز مشروعنا الوطني

صورة ارشيفية

عمرو الزقم: سرقة الكهرباء جريمة ونؤيد العقوبة بشرط حل المشاكل التي تواجه المواطنين

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد