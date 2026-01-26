تمكين المرأة يتصدر فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

شهدت مشاركة الهلال الأحمر المصري في خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وبناء الإنسان، وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية التي جمعت بين الدعم النفسي، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، وتعزيز الوعي المجتمعي.

ونظم الهلال الأحمر المصري جلسة حوارية بعنوان «بإيدها تصنع المستقبل»، بحضور دكتورة إيمان النشرتي

استشاري شراكات بإدارة تنمية الموارد بالهلال الأحمر المصري، دكتورة نور الزينى رئيس الشمول المالي والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية بنك قناة السويس، المهندسة إنجي اليمانى المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

وناقشت الجلسة سبل تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة في المناطق الريفية والهشة، من خلال دعم ريادة الأعمال، بناء مهارات التسويق الرقمي، تحويل الحرف اليدوية إلى مصادر دخل مستدامة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للهلال الأحمر المصري لدعم وتمكين المرأة وتدريب السيدات على الحرف اليدوية وتسويق منتجاتهن بالمعارض.

وفي سياق متصل، تناولت الجلسة أهمية الشراكات بين المؤسسات الإنسانية والاقتصادية لتعزيز الوصول إلى التدريب، والتمويل، والأسواق، بما يضمن توفير فرص لهن ونقل الأسر من حالة العوز إلى التمكين الاقتصادى.

وشارك الهلال الأحمر المصري في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بمنتجات خيامية من إنتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، والمصنوعة بأيدى سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصري.

كما يضم الجناح منتجات متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

ولتعزيز الوعي الصحي، قدّم الهلال الأحمر المصري عرضًا تفاعليًا حول الإسعافات الأولية و الإسعاف النفسي الأولي، إلى جانب عرض عملي بعنوان «أنقذ حياة» للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية لتمكين الأفراد من التدخل السريع في المواقف الطارئة.

كما واصل الهلال الأحمر المصري اهتمامه بالأطفال والمراهقين، من خلال برنامج «المنقذ الصغير» لترسيخ مبادئ السلامة والإسعافات الأولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة مبادرة «روح وجسد» الموجهة للشباب، والتي تهدف إلى اكتشاف الذات، وقياس الذكاءات، وتعزيز الصحة النفسية وبناء التوازن النفسي والجسدي.

وفي إطار دعم الصحة النفسية للطفل، شهد الجناح تنفيذ أنشطة «مساحة أمان للأطفال»، التي تضمنت أنشطة دعم نفسي واجتماعي وتفاعلية، تساعد الأطفال على التعبير الإيجابي عن مشاعرهم وتعزز شعورهم بالأمان.

وتواصل فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في التأمين الطبي لزوار المعرض وتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، واستمرار حملات التبرع التطوعي بالدم.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو عبر الفرق المنتشرة في أرجاء المعرض، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).