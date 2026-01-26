الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تطورًا لافتًا خلال تعاملات أمس واليوم، بعد أن سجل تراجعًا ملحوظًا ليهبط لأول مرة منذ شهور دون مستوى 47 جنيهًا بيعًا وشراءً، وهو ما يعد تحولًا مهمًا في مسار العملة الأمريكية، بعد أن لامس الـ52 جنيها في أبريل الماضي، ليفقد نحو 5 جنهيا من أعلى قيمة.



وتباين أداء الدولار بين الاستقرار والانخفاض بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وسط حالة ترقب من المتعاملين، خاصة مع تسجيل بعض البنوك أسعارًا أقل من حاجز 47 جنيهًا، وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة.



أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد استقرارًا عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات أمس.

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستوياته خلال ختام التعاملات.



تباين ملحوظ في عدد من البنوك

شهد سعر الدولار تباينًا في عدد من البنوك، من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي، وبنك قناة السويس، حيث سجل 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في بنوك مصر، والأهلي المصري، ونكست، وبنك الإسكندرية، والأهلي الكويتي، والشركة المصرفية العربية، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قطر الوطني، إلى نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

الدولار يلامس 47 جنيهًا في بنوك كبرى

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك التنمية الصناعية، وميد بنك، وإتش إس بي سي HSBC، وكريدي أجريكول، وأبوظبي التجاري، وبنك تنمية الصادرات، وبنك البركة نحو 47 جنيهًا للشراء و47 جنيهًا للبيع، في واحدة من أقل المستويات المسجلة منذ شهور.

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.01 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، ليعكس الاتجاه العام للتراجع الطفيف في سوق الصرف.

أقل سعر للدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أبوظبي الأول نحو 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني سعرًا بلغ 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، في حين هبط الدولار في بنك العقاري المصري العربي إلى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهو أقل سعر بيع للدولار اليوم.



أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 47.03 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للبيع 46.95 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين، فقد سجل نحو 47.04 جنيه للبيع، في ظل استمرار حالة التراجع النسبي للعملة الأمريكية.



قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.



تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي.