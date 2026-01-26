قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
إصابة قوية أم إهمال طبي؟.. مدرب منشأة البكاري يكشف لـ صدى البلد سبب وفاة اللاعب لؤي رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تطورًا لافتًا خلال تعاملات أمس واليوم، بعد أن سجل تراجعًا ملحوظًا ليهبط لأول مرة منذ شهور دون مستوى 47 جنيهًا بيعًا وشراءً، وهو ما يعد تحولًا مهمًا في مسار العملة الأمريكية، بعد أن لامس الـ52 جنيها في أبريل الماضي، ليفقد نحو 5 جنهيا من أعلى قيمة.

الدولار

وتباين أداء الدولار بين الاستقرار والانخفاض بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وسط حالة ترقب من المتعاملين، خاصة مع تسجيل بعض البنوك أسعارًا أقل من حاجز 47 جنيهًا، وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة.

أسعار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد استقرارًا عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع، دون تغيير عن مستويات أمس.

وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستوياته خلال ختام التعاملات.

سعر الدولار رسميا الآن

تباين ملحوظ في عدد من البنوك

شهد سعر الدولار تباينًا في عدد من البنوك، من بينها مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي، وبنك قناة السويس، حيث سجل 47.03 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار في بنوك مصر، والأهلي المصري، ونكست، وبنك الإسكندرية، والأهلي الكويتي، والشركة المصرفية العربية، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قطر الوطني، إلى نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

الدولار يلامس 47 جنيهًا في بنوك كبرى

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك التنمية الصناعية، وميد بنك، وإتش إس بي سي HSBC، وكريدي أجريكول، وأبوظبي التجاري، وبنك تنمية الصادرات، وبنك البركة نحو 47 جنيهًا للشراء و47 جنيهًا للبيع، في واحدة من أقل المستويات المسجلة منذ شهور.

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.01 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، ليعكس الاتجاه العام للتراجع الطفيف في سوق الصرف.

أقل سعر للدولار اليوم 

بلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أبوظبي الأول نحو 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني سعرًا بلغ 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع، في حين هبط الدولار في بنك العقاري المصري العربي إلى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهو أقل سعر بيع للدولار اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 47.03 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للبيع 46.95 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين، فقد سجل نحو 47.04 جنيه للبيع، في ظل استمرار حالة التراجع النسبي للعملة الأمريكية.
 

قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
 

سعر الدولار اليوم

تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه المصري أسعار الدولار أسعار الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

فاتته المغرب في شعبان

ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان؟.. إثم عظيم يحجب 16 نعمة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: كتاب «الشباب بين الواقع والمأمول» رؤية أزهرية لتمكين الجيل وبناء الوعي

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى

ما الفرق بين الصدقة وزكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

المزيد