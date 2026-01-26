الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، تباينا مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، إذ استقر سعر الدولار بينما ارتفعت باقي العملات.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 26-1-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 47.02 جنيه.

سعر البيع: 47.12 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 32.44 جنيه.

سعر البيع: 32.65 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 34.29جنيه.

سعر البيع: 34.45 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 26-1-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 55.64 جنيه.

سعر البيع: 56.05 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 64.15جنيه.

سعر البيع: 64.46 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 60.25جنيه.

سعر البيع: 60.86 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 7.45 جنيه.

سعر البيع: 7.50 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 5.25جنيه.

سعر البيع: 5.32 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 4.81جنيه.

سعر البيع: 4.84 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 26-1-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 6.75جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الشراء: 30.26 جنيه.

سعر البيع: 30.71 جنيه.