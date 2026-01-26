قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق
دعاء الفجر للرزق في السابع من شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بعد الصلاة
ماذا تقدم تويوتا برادو 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، تباينا مستهل  تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 26-1-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 47.04 جنيه.

سعر البيع: 47.14 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 32.15 جنيه.

سعر البيع: 32.51 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 34.08 جنيه.

سعر البيع: 34.42 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 26-1-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 55.17 جنيه.

سعر البيع: 55.78 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 63.42جنيه.

سعر البيع: 64.33 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 59.43 جنيه.

سعر البيع: 60.52 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 7.38 جنيه.

سعر البيع: 7.46 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 5.20جنيه.

سعر البيع: 5.27 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 4.76جنيه.

سعر البيع: 4.82 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 26-1-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 6.75جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 29.54 جنيه.

سعر البيع: 30.28 جنيه. 

متوسط أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية سعر صرف الدولار الجنيه المصري سعر الدولار الأسترالي العملات الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مصر تتقدم 93 مركزا في مؤشر الجريمة.. نواب: يعكس كفاءة أجهزة الدولة

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تجسد تقدير الدولة لتضحيات الأبطال

قانون العمل

ضوابط متعددة لتدريب العمال في قانونهم الجديد

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد