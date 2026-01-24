قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 24-1-2026

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

يستمر استقرار أسعار العملات الأجنبية مع انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 24-1-2026 وذلك على مستوى السوق الرسمية.

استقرار العملات الأجنبية

وسجل حجم تداولات العملات الأجنبية، ثباتًا لليوم الثاني على التوالي بعد قرار إجازة البنوك الصادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

اليورو اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.09 جنيه للشراء و 55.26 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.38 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه نحو 34.05 جنيه للشراء و 34.15 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 7.39 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.19 جنيه للشراء و 5.21 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.37 جنيه للشراء و 59.56 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 32.02 جنيه للشراء و 32.13 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 29.68 جنيه للشراء و 29.77 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.74 جنيه للشراء و 6.76 جنيه للبيع.

