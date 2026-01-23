أسعار العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 23-1-2026

استقرت اسعار العملات الأجنبية في نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 داخل السوق الرسمية وبدون أي تغيير .

العملات الأجنبية ثابتة

وأظهرت أسعار العملات الأجنبية بمختلف فئاتها ثباتاً أمام الجنيه منذ آخر تداول مسجل في الجهاز المصرفي أمس.

إجازة البنوك

وشهدت البنوك تعطيلا في عملها بموجب قرار من البنك المركزي المصري نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار

وفقًا لآخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.09 جنيه للشراء و 55.26 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 63.18 جنيه للشراء و 63.38 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.05 جنيه للشراء و 34.15 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 7.39 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.67 جنيه للشراء و 4.77 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.19 جنيه للشراء و 5.21 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.37 جنيه للشراء و 59.56 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 29.68 جنيه للشراء و 29.77 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 32.02 جنيه للشراء و 32.13 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6,7 جنيه للشراء و 6.76 جنيه للبيع .