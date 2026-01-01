سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس 1-1-2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 1-1-2026 داخل البنوك المصرية

استقرار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تداولات مسجلة في البنوك أمس قبل تعطيل العمل بها بمناسبة قدوم السنة الميلادية في البنوك المصرية؛ فقد استقر سعر الصرف الأجنبي بدون تغيير أمام الجنيه

سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع

سعر اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.98 جنيه للشراء و 56.1 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.12 جنيه للشراء و 64.29 جنيه للبيع

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.72 جنيه للشراءو 34.84 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.5 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 4.73 جنيه للشراء و4.74 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.17 جنيه للشراء و 5.19 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو60.06 جنيه للشراء و 60.26 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 30.39 جنيه للشراء و 30.48 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.82 جنيه للشراء و 31.92 جنيه للبيع

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 6.7 جنيه للشراء و 6.8 جنيه للبيع