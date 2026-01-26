قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

لأول مرة منذ شهور.. الدولار يتهاوى تحت حاجز الـ 47 جنيها في مصر

محمد صبيح

شهد سعر الدولار أمس تباينا بين استقرار و انخفاض، وسجل لأول مرة منذ شهور دون الـ47 جنيها بيعا وشراء .

ويرصد موقع “صدى البلد”، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد ثباتا عند 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي، قناة السويس) ليسجل 47.03 جنيه للشراء و 47.13 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصر، الأهلى المصري، نكست، الإسكندرية، الأهلي الكويتي،الشركة المصرفية العربية، التجاري الدوليCIB، فيصل الإسلامي، التعميروالإسكان، المصرف المتحد، العربي الإفريقي، قطر الوطني) لنحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سجل سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( التنمية الصناعية، ،ميد بنك، إتش إس بي سيHSBC،  كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، ، تنمية الصادرات، البركة) نحو 47 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 47.01 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.92 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

الدولار أقل من 47 بيعا وشراء 

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو 46.89جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي  لنحو 46.85جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

 47.03 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

46.95 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

47.04 جنيه للبيع

سعر الدولار الجنيه المصري بنك الكويت الوطني سعر الدولار الأمريكي بنك القاهرة

