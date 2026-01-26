تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 26 يناير 2026 في التراجع في منصف تعاملات اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة بمصر، مع تباين طفيف بين أسعار البنوك المختلفة.

وجاء أعلى سعر للدولار الأميركي في «بنك نكست» حيث وصل إلى 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، وبلغ الدولار 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع في البنك «الأهلي المتحد».

فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك «الإمارات دبي» عند مستويات 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري، 47.08 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية 47 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.03جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي47.01جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

كما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك فيصل الإسلامي 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الإثنين 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB)

ووصل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك قطر الوطني 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك القاهرة 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ووصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 46.90جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع.