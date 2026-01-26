قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

واصلت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 26 يناير 2026 في التراجع في منصف تعاملات اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة بمصر، مع تباين طفيف بين أسعار البنوك المختلفة.

وجاء أعلى سعر للدولار الأميركي في «بنك نكست» حيث وصل إلى  47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع، وبلغ الدولار 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع في البنك «الأهلي المتحد».

فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك «الإمارات دبي» عند مستويات 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري، 47.08 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية 47 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.03جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي47.01جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

كما سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك فيصل الإسلامي 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ  سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الإثنين 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB)

ووصل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك قطر الوطني 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك القاهرة 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ووصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 46.90جنيه للشراء، و47 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

شادي حسين

وفاة والد شادي حسين مهاجم الأهلي السابق

حسام عبدالمجيد

الزمالك يرفض عرضا أوروبيا لـ حسام عبدالمجيد.. اعرف السبب

جراديشار

هاني رمزي: جراديشار مهاجم كويس ولكنه مش شرس زي وسام أبو علي

بالصور

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

