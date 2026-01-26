أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7691 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6730 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5768 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 53840 جنيه.