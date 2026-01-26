مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

تفصلنا 22 يومًا فقط عن حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، الموافق 2026 ميلاديًا، وسط حالة من الترقب الروحي والروحاني لاستقبال أجمل شهور السنة.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة، وذلك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هجريًا الموافق 17 فبراير 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.



وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 سيكون 29 يومًا فلكيًا، على أن يكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026 الموافق 1 رمضان 1447 هجريًا.



تفاصيل إمساكية شهر رمضان المعظم 1447 هجريًا – 2026 ميلاديًا

وكشفت إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1447 هجريًا الموافق 2026 ميلاديًا، التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام طوال أيام الشهر الكريم.

وبحسب الإمساكية، يُعد أول أيام شهر رمضان، الخميس 19 فبراير الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام الصيام من حيث عدد الساعات، حيث تبلغ مدة الصوم فيه 13 ساعة و2 دقيقة فقط، بينما يُسجل آخر أيام الشهر، الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان، أطول ساعات صيام بمدة تصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة.

آخر أيام رمضان وموعد عيد الفطر 2026

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تُقام صلاة العيد في مدينة القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا.

مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام طوال شهر رمضان

الخميس 19 فبراير الموافق 1 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و2 دقيقة

الفجر 5:04 – الشروق 6:31 – الظهر 12:09 – العصر 3:21 – المغرب 5:47 – العشاء 7:04

الجمعة 20 فبراير الموافق 2 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و4 دقائق

الفجر 5:03 – الشروق 6:30 – الظهر 12:09 – العصر 3:22 – المغرب 5:47 – العشاء 7:05



السبت 21 فبراير الموافق 3 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و6 دقائق

الفجر 5:02 – الشروق 6:29 – الظهر 12:08 – العصر 3:22 – المغرب 5:48 – العشاء 7:06

الأحد 22 فبراير الموافق 4 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و7 دقائق

الفجر 5:02 – الشروق 6:28 – الظهر 12:08 – العصر 3:22 – المغرب 5:49 – العشاء 7:06

الإثنين 23 فبراير الموافق 5 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و9 دقائق

الفجر 5:01 – الشروق 6:27 – الظهر 12:08 – العصر 3:23 – المغرب 5:50 – العشاء 7:07

الثلاثاء 24 فبراير الموافق 6 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و11 دقيقة

الفجر 5:00 – الشروق 6:26 – الظهر 12:08 – العصر 3:23 – المغرب 5:50 – العشاء 7:08

الأربعاء 25 فبراير الموافق 7 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و12 دقيقة

الفجر 4:59 – الشروق 6:25 – الظهر 12:08 – العصر 3:24 – المغرب 5:51 – العشاء 7:08

الخميس 26 فبراير الموافق 8 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و14 دقيقة

الفجر 4:58 – الشروق 6:24 – الظهر 12:08 – العصر 3:24 – المغرب 5:52 – العشاء 7:09

الجمعة 27 فبراير الموافق 9 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و16 دقيقة

الفجر 4:57 – الشروق 6:23 – الظهر 12:08 – العصر 3:25 – المغرب 5:52 – العشاء 7:10

السبت 28 فبراير الموافق 10 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و17 دقيقة

الفجر 4:56 – الشروق 6:22 – الظهر 12:07 – العصر 3:25 – المغرب 5:53 – العشاء 7:10

الأحد 1 مارس الموافق 11 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و19 دقيقة

الفجر 4:55 – الشروق 6:21 – الظهر 12:07 – العصر 3:25 – المغرب 5:54 – العشاء 7:11

الإثنين 2 مارس الموافق 12 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و21 دقيقة

الفجر 4:54 – الشروق 6:20 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:55 – العشاء 7:12

الثلاثاء 3 مارس الموافق 13 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و23 دقيقة

الفجر 4:52 – الشروق 6:19 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:55 – العشاء 7:12

الأربعاء 4 مارس الموافق 14 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و25 دقيقة

الفجر 4:51 – الشروق 6:18 – الظهر 12:07 – العصر 3:26 – المغرب 5:56 – العشاء 7:13

الخميس 5 مارس الموافق 15 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و26 دقيقة

الفجر 4:50 – الشروق 6:17 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:57 – العشاء 7:14

الجمعة 6 مارس الموافق 16 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و28 دقيقة

الفجر 4:49 – الشروق 6:15 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:57 – العشاء 7:14

السبت 7 مارس الموافق 17 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و30 دقيقة

الفجر 4:48 – الشروق 6:14 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:58 – العشاء 7:15

الأحد 8 مارس الموافق 18 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و32 دقيقة

الفجر 4:47 – الشروق 6:13 – الظهر 12:06 – العصر 3:27 – المغرب 5:59 – العشاء 7:16

الإثنين 9 مارس الموافق 19 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و34 دقيقة

الفجر 4:46 – الشروق 6:12 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 5:59 – العشاء 7:16

الثلاثاء 10 مارس الموافق 20 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و35 دقيقة

الفجر 4:45 – الشروق 6:11 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:00 – العشاء 7:17

الأربعاء 11 مارس الموافق 21 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و37 دقيقة

الفجر 4:43 – الشروق 6:10 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:01 – العشاء 7:18

الخميس 12 مارس الموافق 22 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و39 دقيقة

الفجر 4:42 – الشروق 6:09 – الظهر 12:05 – العصر 3:28 – المغرب 6:01 – العشاء 7:18

الجمعة 13 مارس الموافق 23 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و41 دقيقة

الفجر 4:41 – الشروق 6:07 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:02 – العشاء 7:19

السبت 14 مارس الموافق 24 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و43 دقيقة

الفجر 4:40 – الشروق 6:06 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:02 – العشاء 7:20

الأحد 15 مارس الموافق 25 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و45 دقيقة

الفجر 4:38 – الشروق 6:05 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:03 – العشاء 7:20

الإثنين 16 مارس الموافق 26 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و46 دقيقة

الفجر 4:37 – الشروق 6:04 – الظهر 12:04 – العصر 3:29 – المغرب 6:04 – العشاء 7:21

الثلاثاء 17 مارس الموافق 27 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و48 دقيقة

الفجر 4:36 – الشروق 6:03 – الظهر 12:03 – العصر 3:29 – المغرب 6:04 – العشاء 7:22

الأربعاء 18 مارس الموافق 28 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و50 دقيقة

الفجر 4:35 – الشروق 6:01 – الظهر 12:03 – العصر 3:29 – المغرب 6:05 – العشاء 7:22

الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان

مدة الصيام 13 ساعة و52 دقيقة

الفجر 4:33 – الشروق 6:00 – الظهر 12:03 – العصر 3:30 – المغرب 6:06 – العشاء 7:23