بالصور

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة فيات بونتو موديل 2009 ‏.

تأتي فيات بونتو موديل 2009 بتصميم إيطالي عصري يجمع بين الأناقة والعملية، حيث تتميز بهيكل خارجي انسيابي ومقصورة داخلية مريحة وواسعة مقارنة بحجمها، مع لوحة عدادات منظمة وتجهيزات جيدة تشمل زجاجاً كهربائياً، ومرايا جانبية قابلة للتعديل، ونظام صوتي متكامل يوفر تجربة قيادة ممتعة داخل المدينة.

من الناحية الميكانيكية، تتوفر السيارة  فيات بونتو موديل 2009، بخيارات متعددة من المحركات الاقتصادية، أشهرها محرك 1.4 لتر الذي يوفر توازناً ممتازاً بين القوة وتوفير الوقود، ويتصل بناقل حركة يدوي (مانويل) يتميز بسلاسة النقل، كما تعتمد السيارة على نظام تعليق متطور يمنحها ثباتاً ملحوظاً على السرعات المتوسطة والمرتفعات، مما يجعلها خياراً مثالياً للاستخدام اليومي.

تولي السيارة فيات بونتو موديل 2009 ‏اهتماما كبيرا بجوانب الأمان والراحة، حيث تم تزويدها بأنظمة فرامل متطورة مثل ABS وEBD لضمان السيطرة الكاملة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، كما تتميز بعجلة قيادة معززة آليا (باور ستيرينج).

أما عن اسعار فيات بونتو موديل 2009، فتاتي بمتوسط سعر 200 الف جنيه، ومن الممكن ان يختلف السعر علي حسب الحالة الفنية.

السيارات المستعملة سيارة جديدة فيات بونتو موديل 2009 فيات بونتو فيات بونتو بونتو موديل 2009

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

