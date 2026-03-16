سائق توك توك يصفع فتاة لخلاف على تعريفة بشوارع المحلة.. والأمن يحقق

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة اعتداء سائق توك توك علي فتاة عشرينية أثناء استقلالها المركبة لخلافات علي تعريفة الأجرة بصفعها بالقلم والهروب منها .
خلاف أجرة
ويكثف ضباط الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودهم لضبط المتهم في الواقعة وعرضه علي جهات التحقيق.
تفاصيل الواقعة
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك مقطع الفيديو الخاص بواقعة الاعتداء علي الفتاة من جهه سائق توك توك مما أثار حفيظة أسر وعائلات المدينة العمالية.
ضبط المتهم الهارب
الجدير بالذكر أن رجال الداخلية تحركوا سعيا في تحديد هوية سائق توك توك المتهم الهارب .